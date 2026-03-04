https://ria.ru/20260304/shri-lanka-2078486566.html
Шри-Ланка продолжает поиски в районе затопления иранского корабля
Шри-Ланка продолжает поиски в районе затопления иранского корабля - РИА Новости, 04.03.2026
Шри-Ланка продолжает поиски в районе затопления иранского корабля
ВМС Шри-Ланки продолжают поисково-спасательные операции на месте затопления иранского корабля, заявил представитель военно-морских сил Шри-Ланки Буддхика... РИА Новости, 04.03.2026
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мар – РИА Новости. ВМС Шри-Ланки продолжают поисково-спасательные операции на месте затопления иранского корабля, заявил представитель военно-морских сил Шри-Ланки Буддхика Сампатх.
Ранее министр иностранных дел Шри-Ланки
Виджита Хератх сообщил, что ВМС и ВВС Шри-Ланки оказали помощь тонущему кораблю военно-морского флота Ирана
, не менее 30 человек с борта направлены в больницу на острове.
"Мы обнаружили людей, плавающих в воде, и спасли их. Позже, наведя справки, мы выяснили, что они принадлежали экипажу иранского корабля. Мы быстро перевезли их в больницу Карапития, где они проходят лечение", - цитирует заявление представителя ВМС на пресс-конференции издание Newswire.
Сампатх отметил, что когда военно-морской флот Шри-Ланки отреагировал на сигнал бедствия, иранский корабль обнаружить не удалось, были видны только следы разливов нефти. Он также сообщил, что в воде было обнаружено несколько тел, предположительно принадлежавших экипажу иранского судна.
"Мы подозреваем, что тела погибших также принадлежат тому же кораблю", - сказал он.
Как сообщило издание Daily Mirror, иранский фрегат IRIS Dena, на борту которого находилось около 180 членов экипажа, затонул примерно в 40 километрах к югу от Шри-Ланки после подачи сигнала бедствия на рассвете, в результате инцидента по меньшей мере 101 моряк числится пропавшим без вести, еще 78 получили ранения.