Шри-Ланка продолжает поиски в районе затопления иранского корабля

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мар – РИА Новости. ВМС Шри-Ланки продолжают поисково-спасательные операции на месте затопления иранского корабля, заявил представитель военно-морских сил Шри-Ланки Буддхика Сампатх.

Ранее министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Хератх сообщил, что ВМС и ВВС Шри-Ланки оказали помощь тонущему кораблю военно-морского флота Ирана , не менее 30 человек с борта направлены в больницу на острове.

"Мы обнаружили людей, плавающих в воде, и спасли их. Позже, наведя справки, мы выяснили, что они принадлежали экипажу иранского корабля. Мы быстро перевезли их в больницу Карапития, где они проходят лечение", - цитирует заявление представителя ВМС на пресс-конференции издание Newswire.

Сампатх отметил, что когда военно-морской флот Шри-Ланки отреагировал на сигнал бедствия, иранский корабль обнаружить не удалось, были видны только следы разливов нефти. Он также сообщил, что в воде было обнаружено несколько тел, предположительно принадлежавших экипажу иранского судна.

"Мы подозреваем, что тела погибших также принадлежат тому же кораблю", - сказал он.