https://ria.ru/20260304/selekhmeteva-2078611959.html
Россиянка не смогла выйти во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе
Россиянка не смогла выйти во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Россиянка не смогла выйти во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе
Россиянка Оксана Селехметьева не сумела выйти во второй круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4... РИА Новости Спорт, 04.03.2026
2026-03-04T23:45:00+03:00
2026-03-04T23:45:00+03:00
2026-03-04T23:45:00+03:00
теннис
спорт
оксана селехметьева
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845640118_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_f8c7c573d59e8f1082ac18bf1ae83c26.jpg
https://ria.ru/20260304/rublev-2078604818.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845640118_52:0:941:667_1920x0_80_0_0_fa0c0d4bae1eeac421d9e07c22043317.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, оксана селехметьева, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Оксана Селехметьева, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Россиянка не смогла выйти во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе
Селехметьева не смогла выйти во второй круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе