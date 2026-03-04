Рейтинг@Mail.ru
Россиянка не смогла выйти во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис
 
23:45 04.03.2026
Россиянка не смогла выйти во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе
Россиянка не смогла выйти во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе
2026-03-04T23:45:00+03:00
2026-03-04T23:45:00+03:00
теннис
спорт
оксана селехметьева
женская теннисная ассоциация (wta)
2026
оксана селехметьева, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Оксана Селехметьева, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Россиянка не смогла выйти во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Селехметьева не смогла выйти во второй круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россиянка Оксана Селехметьева не сумела выйти во второй круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
BNP Paribas Open
04 марта 2026 • начало в 22:10
Завершен
Кимберли Биррелл
2 : 06:16:4
Оксана Селехметьева
Календарь Турнирная таблица История встреч
В матче первого круга Селехметьева, занимающая 71-е место в мировом рейтинге, уступила австралийке Кимберли Биррелл (69) со счетом 1:6, 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут.
Во втором круге соперницей Биррелл станет канадка Виктория Мбоко (10).
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Теннис Оксана Селехметьева Женская теннисная ассоциация (WTA)
 
