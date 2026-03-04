Рейтинг@Mail.ru
14:31 04.03.2026
Самолет американского производства Gulfstream IV, принадлежащий ВВС Швеции, уже несколько часов кружит над Черным морем около границы Румынии и Украины,... РИА Новости, 04.03.2026
Самолет шведских ВВС уже несколько часов кружит над Черным морем

РИА Новости: самолет шведских ВВС уже несколько часов летает над Черным морем

© iStock.com / Santiago Rodriguez FontoGulfstream IV
© iStock.com / Santiago Rodriguez Fonto
Gulfstream IV. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Самолет американского производства Gulfstream IV, принадлежащий ВВС Швеции, уже несколько часов кружит над Черным морем около границы Румынии и Украины, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
Так, указано, что самолет вылетел более пяти часов назад и на данный момент летит на высоте около 43 тысяч футов (около 13106 метров).
 
В миреШвецияЧерное мореРумыния
 
 
Заголовок открываемого материала