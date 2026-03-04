Самолет шведских ВВС уже несколько часов кружит над Черным морем

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Самолет американского производства Gulfstream IV, принадлежащий ВВС Швеции, уже несколько часов кружит над Черным морем около границы Румынии и Украины, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.

Так, указано, что самолет вылетел более пяти часов назад и на данный момент летит на высоте около 43 тысяч футов (около 13106 метров).