https://ria.ru/20260304/samolet-2078398362.html
Самолет ВВС США пролетел рядом с АЭС "Бушер" в Иране
Самолет ВВС США пролетел рядом с АЭС "Бушер" в Иране - РИА Новости, 04.03.2026
Самолет ВВС США пролетел рядом с АЭС "Бушер" в Иране
Военный самолет-заправщик ВВС США около 7.19 мск летал над Персидским заливом, недалеко от Ирана, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T10:58:00+03:00
2026-03-04T10:58:00+03:00
2026-03-04T10:58:00+03:00
в мире
иран
сша
ближний восток
алексей лихачев
али хаменеи
владимир путин
бушерская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077506233_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_1bbb56095141c2d89fe05f9f22039627.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078282716.html
https://ria.ru/20260304/iran-2078345591.html
иран
сша
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077506233_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a54726a9ec0dccda0a6345bab1e6b01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, ближний восток, алексей лихачев, али хаменеи, владимир путин, бушерская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Алексей Лихачев, Али Хаменеи, Владимир Путин, Бушерская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Военная операция США и Израиля против Ирана
Самолет ВВС США пролетел рядом с АЭС "Бушер" в Иране
РИА Новости: самолет ВВС США пролетел рядом с АЭС "Бушер" в Иране