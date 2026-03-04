Рейтинг@Mail.ru
Самолет ВВС США пролетел рядом с АЭС "Бушер" в Иране - РИА Новости, 04.03.2026
10:58 04.03.2026
Самолет ВВС США пролетел рядом с АЭС "Бушер" в Иране
Самолет ВВС США пролетел рядом с АЭС "Бушер" в Иране - РИА Новости, 04.03.2026
Самолет ВВС США пролетел рядом с АЭС "Бушер" в Иране
Военный самолет-заправщик ВВС США около 7.19 мск летал над Персидским заливом, недалеко от Ирана, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных. РИА Новости, 04.03.2026
Самолет ВВС США пролетел рядом с АЭС "Бушер" в Иране

РИА Новости: самолет ВВС США пролетел рядом с АЭС "Бушер" в Иране

© AP Photo / Vahid SalemiАЭС "Бушер"
АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
АЭС "Бушер". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Военный самолет-заправщик ВВС США около 7.19 мск летал над Персидским заливом, недалеко от Ирана, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Самолет кружил около иранского города Бушер, где находится одноименная атомная электростанция, об угрозе которой из-за конфликта на Ближнем востоке ранее заявлял глава Росатома Алексей Лихачев.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
