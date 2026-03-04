"Их никто не бросит". Москалькова рассказала, с чем сталкиваются россияне

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Михаил Катков. В апреле Татьяна Москалькова завершит работу в качестве уполномоченной по правам человека. Выступая в Совете Федерации, она подвела итоги десятилетней деятельности. О том, чего удалось достичь, — в материале РИА Новости.

За человека и гражданина

"Работа по защите прав и свобод человека и гражданина осуществляется сегодня на фоне резко нарастающей вооруженной агрессии, беспрецедентного санкционного давления в отношении России, пренебрежения международными нормами гуманитарного права и просто пренебрежения человеком и человеческой жизнью. Верхом попрания прав человека и международного права стала военная агрессия США и Израиля против Ирана. В результате имеются погибшие дети, мирное население. На Украине наращиваются политические репрессии в отношении русскоязычного населения. Гонениям подвергается Русская православная церковь, ее бывшие священники и прихожане. В нарушение Женевской конвенции российские военнопленные нередко подвергаются действиям, унижающим человеческое достоинство, и пыткам. Более года в качестве заложников продолжают удерживаться на Украине еще десять курских жителей. Боремся за них", — отметила прежде всего правозащитница.

И привела пример: накануне Нового года беспилотники с зажигательной смесью атаковали кафе в Херсонской области, в котором люди собрались для празднования. В результате погибли десятки человек, в том числе дети.

Москалькова считает, что востребованность института уполномоченного по правам человека повысилась. Так, в 2023 году правозащитники на федеральном и региональном уровнях получили 93 721 обращение, а в 2025-м — уже 128 717.

"Основным приоритетом нашей работы оставалась работа с участниками СВО и членами их семей. От них поступило больше половины всех обращений. Во взаимодействии с Минобороны, ФСБ и другими специальными службами, МИД, Международным и Российским комитетом Красного Креста удалось возвратить сотни наших военных из плена, найти без вести пропавших. Огромное спасибо нашим ребятам, которые сегодня отстаивают суверенитет и независимость нашей страны", — подчеркнула Москалькова.

В тылу врага

Также она сообщила о переговорах с украинскими правозащитниками для оказания гуманитарной помощи военнопленным. В результате в 2025 году россияне, попавшие в плен, получили посылки с письмами из дома.

"Наши ребята знают, что они все вернутся и их никто не бросит. Это задача президента, и мы будем ее выполнять", — подчеркнула Москалькова.

Также помогали военным с полагающимися им отпусками, выплатами, прохождением военно-лечебной комиссии, увольнением по семейным обстоятельствам, мерами региональной поддержки, улучшением жилищных условий, медицинскими услугами и по многим другим вопросам.

"Одна из важнейших тем — социализация военнослужащих, возвращающихся к мирной жизни. Наш президент Владимир Владимирович Путин особо подчеркивал: необходимо сконцентрироваться на реабилитации, адаптации и трудоустройстве участников СВО. Вместе с коллегами из регионов, сенаторами и депутатами предметно работаем в этом направлении", — добавила правозащитница.

Под обстрелом

В 2025-м продолжили уделять большое внимание людям в пунктах временного размещения (ПВР). Хотя количество обращений оттуда уменьшается, в ПВР все еще остаются 22 тысячи человек. Из них пять тысяч — дети.

"Десятки людей при нашем содействии получили компенсацию за утраченное имущество, были трудоустроены, восстановили стаж для получения пенсии, оформили документы на российское гражданство, нашли родных и близких. <…> Больше 200 тонн гуманитарной помощи ушло тем, кто пострадал от нацистских обстрелов", — уточнила Москалькова.

Для населения приграничных районов главная проблема — безопасность. Главы регионов и местные правозащитники делают все возможное для спасения людей и развития экономики, заверила уполномоченная по правам человека.

Внутри России

Ведомство Москальковой работало не только по тем вопросам, которые связаны с СВО.

"Очень важно, чтобы во внутреннем периметре гарантии прав человека и гражданина соблюдались максимально. Мы работали в области охраны здоровья, социального обеспечения, защиты трудовых, экологических и культурных прав, в уголовно-процессуальной и уголовно-исполнительной сферах", — указала правозащитница.

С 2023 по 2025 год число обращений тут тоже заметно уменьшилось — в среднем на полторы тысячи в каждой сфере. Это результат предметной деятельности государства. В общей сложности удалось помочь примерно 83 тысячам человек, но в некоторых сегментах права все еще нарушаются.

"Отменено несколько сотен решений, касающихся необоснованных отказов в возбуждении уголовных дел и приостановлений расследований. <…> По нашим ходатайствам несколько приговоров было пересмотрено в сторону смягчения наказания или освобождения от него", — отметила Москалькова.