"Их никто не бросит". Москалькова рассказала, с чем сталкиваются россияне - РИА Новости, 04.03.2026
17:16 04.03.2026
"Их никто не бросит". Москалькова рассказала, с чем сталкиваются россияне
"Их никто не бросит". Москалькова рассказала, с чем сталкиваются россияне
россия, украина, сша, татьяна москалькова, русская православная церковь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Украина, США, Татьяна Москалькова, Русская православная церковь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)

"Их никто не бросит". Москалькова рассказала, с чем сталкиваются россияне

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Михаил Катков. В апреле Татьяна Москалькова завершит работу в качестве уполномоченной по правам человека. Выступая в Совете Федерации, она подвела итоги десятилетней деятельности. О том, чего удалось достичь, — в материале РИА Новости.

За человека и гражданина

"Работа по защите прав и свобод человека и гражданина осуществляется сегодня на фоне резко нарастающей вооруженной агрессии, беспрецедентного санкционного давления в отношении России, пренебрежения международными нормами гуманитарного права и просто пренебрежения человеком и человеческой жизнью. Верхом попрания прав человека и международного права стала военная агрессия США и Израиля против Ирана. В результате имеются погибшие дети, мирное население. На Украине наращиваются политические репрессии в отношении русскоязычного населения. Гонениям подвергается Русская православная церковь, ее бывшие священники и прихожане. В нарушение Женевской конвенции российские военнопленные нередко подвергаются действиям, унижающим человеческое достоинство, и пыткам. Более года в качестве заложников продолжают удерживаться на Украине еще десять курских жителей. Боремся за них", — отметила прежде всего правозащитница.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОтправка гуманитарной помощи для жителей Белгородской области и Луганской Народной Республики
Отправка гуманитарной помощи для жителей Белгородской области и Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Отправка гуманитарной помощи для жителей Белгородской области и Луганской Народной Республики
И привела пример: накануне Нового года беспилотники с зажигательной смесью атаковали кафе в Херсонской области, в котором люди собрались для празднования. В результате погибли десятки человек, в том числе дети.
Москалькова считает, что востребованность института уполномоченного по правам человека повысилась. Так, в 2023 году правозащитники на федеральном и региональном уровнях получили 93 721 обращение, а в 2025-м — уже 128 717.
"Основным приоритетом нашей работы оставалась работа с участниками СВО и членами их семей. От них поступило больше половины всех обращений. Во взаимодействии с Минобороны, ФСБ и другими специальными службами, МИД, Международным и Российским комитетом Красного Креста удалось возвратить сотни наших военных из плена, найти без вести пропавших. Огромное спасибо нашим ребятам, которые сегодня отстаивают суверенитет и независимость нашей страны", — подчеркнула Москалькова.
В тылу врага

Также она сообщила о переговорах с украинскими правозащитниками для оказания гуманитарной помощи военнопленным. В результате в 2025 году россияне, попавшие в плен, получили посылки с письмами из дома.
© Фото : пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФПартию лекарств для Угличской центральной районной больницы передали в Ярославской области
Партию лекарств для Угличской центральной районной больницы передали в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ
Партию лекарств для Угличской центральной районной больницы передали в Ярославской области
"Наши ребята знают, что они все вернутся и их никто не бросит. Это задача президента, и мы будем ее выполнять", — подчеркнула Москалькова.
Также помогали военным с полагающимися им отпусками, выплатами, прохождением военно-лечебной комиссии, увольнением по семейным обстоятельствам, мерами региональной поддержки, улучшением жилищных условий, медицинскими услугами и по многим другим вопросам.
"Одна из важнейших тем — социализация военнослужащих, возвращающихся к мирной жизни. Наш президент Владимир Владимирович Путин особо подчеркивал: необходимо сконцентрироваться на реабилитации, адаптации и трудоустройстве участников СВО. Вместе с коллегами из регионов, сенаторами и депутатами предметно работаем в этом направлении", — добавила правозащитница.
Под обстрелом

В 2025-м продолжили уделять большое внимание людям в пунктах временного размещения (ПВР). Хотя количество обращений оттуда уменьшается, в ПВР все еще остаются 22 тысячи человек. Из них пять тысяч — дети.
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramВозвращение мирных жителей в Курскую область
Возвращение мирных жителей в Курскую область - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
Возвращение мирных жителей в Курскую область
"Десятки людей при нашем содействии получили компенсацию за утраченное имущество, были трудоустроены, восстановили стаж для получения пенсии, оформили документы на российское гражданство, нашли родных и близких. <…> Больше 200 тонн гуманитарной помощи ушло тем, кто пострадал от нацистских обстрелов", — уточнила Москалькова.
Для населения приграничных районов главная проблема — безопасность. Главы регионов и местные правозащитники делают все возможное для спасения людей и развития экономики, заверила уполномоченная по правам человека.
Внутри России

Ведомство Москальковой работало не только по тем вопросам, которые связаны с СВО.
"Очень важно, чтобы во внутреннем периметре гарантии прав человека и гражданина соблюдались максимально. Мы работали в области охраны здоровья, социального обеспечения, защиты трудовых, экологических и культурных прав, в уголовно-процессуальной и уголовно-исполнительной сферах", — указала правозащитница.
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramВозвращение жителей Курской области, вывезенных ВСУ
Возвращение жителей Курской области, вывезенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
Возвращение жителей Курской области, вывезенных ВСУ
С 2023 по 2025 год число обращений тут тоже заметно уменьшилось — в среднем на полторы тысячи в каждой сфере. Это результат предметной деятельности государства. В общей сложности удалось помочь примерно 83 тысячам человек, но в некоторых сегментах права все еще нарушаются.
"Отменено несколько сотен решений, касающихся необоснованных отказов в возбуждении уголовных дел и приостановлений расследований. <…> По нашим ходатайствам несколько приговоров было пересмотрено в сторону смягчения наказания или освобождения от него", — отметила Москалькова.
Завершая выступление, она призналась: для нее было счастьем десять лет работать на посту уполномоченной по правам человека. Это трудная, но нужная людям миссия.
 
