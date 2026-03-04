Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, кому Россия продолжит поставлять энергоресурсы - РИА Новости, 04.03.2026
20:30 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/rossija-2078585927.html
Путин рассказал, кому Россия продолжит поставлять энергоресурсы
Путин рассказал, кому Россия продолжит поставлять энергоресурсы - РИА Новости, 04.03.2026
Путин рассказал, кому Россия продолжит поставлять энергоресурсы
Россия продолжит работать по поставке энергоресурсов со странами, которые являются надежными контрагентами, в том числе как Словакия и Венгрия, заявил президент РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T20:30:00+03:00
2026-03-04T20:30:00+03:00
экономика
россия
словакия
венгрия
владимир путин
россия
словакия
венгрия
экономика, россия, словакия, венгрия, владимир путин
Экономика, Россия, Словакия, Венгрия, Владимир Путин
Путин рассказал, кому Россия продолжит поставлять энергоресурсы

Путин: Россия продолжит поставлять энергоресурсы Венгрии и Словакии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия продолжит работать по поставке энергоресурсов со странами, которые являются надежными контрагентами, в том числе как Словакия и Венгрия, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы будем работать именно в таком режиме с теми нашими партнерами, которые сами являются надежными нашими контрагентами, с такими, например, как в Восточной Европе, как Словакия, как Венгрия. Поставляем туда энергоностители наши, и нефть, и газ. И намерены это делать в будущем, если, конечно, руководство этих стран будет проводить такую же политику, как и сегодня, а именно - будут для нас надежными партнерами", - сказал Путин автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.
Путин назвал повешение цен на газ в Европе результатом ошибочной политики
ЭкономикаРоссияСловакияВенгрияВладимир Путин
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала