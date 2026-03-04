https://ria.ru/20260304/rossija-2078585927.html
Путин рассказал, кому Россия продолжит поставлять энергоресурсы
Россия продолжит работать по поставке энергоресурсов со странами, которые являются надежными контрагентами, в том числе как Словакия и Венгрия, заявил президент РИА Новости, 04.03.2026
Путин рассказал, кому Россия продолжит поставлять энергоресурсы
Путин: Россия продолжит поставлять энергоресурсы Венгрии и Словакии