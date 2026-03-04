Рейтинг@Mail.ru
Ульянов призвал США и Израиль прекратить агрессию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:56 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/rossija-2078564295.html
Ульянов призвал США и Израиль прекратить агрессию на Ближнем Востоке
Ульянов призвал США и Израиль прекратить агрессию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.03.2026
Ульянов призвал США и Израиль прекратить агрессию на Ближнем Востоке
Россия требует от США и Израиля немедленного прекращения агрессии на Ближнем Востоке в интересах мира и стабильности не только в этом регионе, заявил постоянный РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T18:56:00+03:00
2026-03-04T18:56:00+03:00
в мире
вена
россия
сша
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918627958_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_834de0f909e67ddb5bb81036ff4e0c8f.jpg
https://ria.ru/20260304/ulyanov-2078563323.html
вена
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918627958_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_d9b44394b0862e87b168557cd9097115.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вена, россия, сша, михаил ульянов (дипломат), магатэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Вена, Россия, США, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Ульянов призвал США и Израиль прекратить агрессию на Ближнем Востоке

Ульянов: Россия требует от США и Израиля прекращения агрессии на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Михаил Ульянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 4 мар - РИА-Новости. Россия требует от США и Израиля немедленного прекращения агрессии на Ближнем Востоке в интересах мира и стабильности не только в этом регионе, заявил постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов.
"Вернуться к дискуссии об осуществлении гарантий МАГАТЭ в Иране можно будет только после остановки боевых действий. Требуем от США и Израиля немедленного прекращения агрессии в интересах мира и стабильности не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами", - заявил Ульянов на заседании Совета управляющих МАГАТЭ.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Последствия повреждения АЭС "Бушер" будут катастрофическими, заявил Ульянов
Вчера, 18:51
 
В миреВенаРоссияСШАМихаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала