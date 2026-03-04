https://ria.ru/20260304/rossija-2078552651.html
Хуснуллин рассказал о снижении смертности в ДТП в России
Хуснуллин рассказал о снижении смертности в ДТП в России - РИА Новости, 04.03.2026
Хуснуллин рассказал о снижении смертности в ДТП в России
Смертность в результате ДТП снизилась на 3,3% в целом по стране, при этом 53 региона достигли лучших показателей, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе... РИА Новости, 04.03.2026
Хуснуллин: в России на 3,3% снизилась смертность в ДТП