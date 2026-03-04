Рейтинг@Mail.ru
Хуснуллин рассказал о снижении смертности в ДТП в России - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/rossija-2078552651.html
Хуснуллин рассказал о снижении смертности в ДТП в России
Хуснуллин рассказал о снижении смертности в ДТП в России - РИА Новости, 04.03.2026
Хуснуллин рассказал о снижении смертности в ДТП в России
Смертность в результате ДТП снизилась на 3,3% в целом по стране, при этом 53 региона достигли лучших показателей, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T18:08:00+03:00
2026-03-04T18:08:00+03:00
россия
марат хуснуллин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024253758_0:236:3076:1966_1920x0_80_0_0_a83eb7697656c9ba99bbfeb22d81646b.jpg
https://ria.ru/20260304/kolokoltsev-2078479309.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024253758_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0992550cd26c6a11d6041d254b942463.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, марат хуснуллин, владимир путин
Россия, Марат Хуснуллин, Владимир Путин
Хуснуллин рассказал о снижении смертности в ДТП в России

Хуснуллин: в России на 3,3% снизилась смертность в ДТП

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Марат Хуснуллин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Смертность в результате ДТП снизилась на 3,3% в целом по стране, при этом 53 региона достигли лучших показателей, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
"У нас на 3,3% смертность снизилась в целом по стране, при этом 53 региона перевыполнили этот показатель, достигли более лучших показателей. 32 региона - еще нужно работать, чтобы достигнуть среднероссийских показателей", - заявил Хуснуллин.
По его словам, с 2018 года обеспечено снижение количества пострадавших в ДТП почти на 26%, что позволило сохранить здоровье более 300 тысяч человек.
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Колокольцев рассказал о снижении числа погибших в ДТП в 2025 году
Вчера, 14:55
 
РоссияМарат ХуснуллинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала