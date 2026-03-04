https://ria.ru/20260304/rossija-2078495741.html
В России в 2025 году ликвидировали 150 подпольных нарколабораторий
В России в 2025 году ликвидировали 150 подпольных нарколабораторий - РИА Новости, 04.03.2026
В России в 2025 году ликвидировали 150 подпольных нарколабораторий
Полиция в прошлом году ликвидировала в России 150 подпольных нарколабораторий, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 04.03.2026
происшествия
россия
владимир колокольцев
В России в 2025 году ликвидировали 150 подпольных нарколабораторий
Колокольцев: в России в 2025 году ликвидировали 150 подпольных нарколабораторий