В России в 2025 году ликвидировали 150 подпольных нарколабораторий
15:42 04.03.2026
В России в 2025 году ликвидировали 150 подпольных нарколабораторий
Полиция в прошлом году ликвидировала в России 150 подпольных нарколабораторий, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 04.03.2026
происшествия, россия, владимир колокольцев
Происшествия, Россия, Владимир Колокольцев
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Полиция в прошлом году ликвидировала в России 150 подпольных нарколабораторий, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"В прошедшем году нами ликвидировано 150 подпольных лабораторий", - сказал Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел.
Он добавил, что в июне 2025 года МВД пресекло деятельность преступной организации, занимавшейся контрабандой прекурсоров, изготовлением и распространением наркотиков не менее чем в 11 субъектах РФ. Полицейские установили 22 лица и изъяли более 600 килограммов различных веществ и более 1,5 тонн прекурсоров. Незаконное производство было развернуто на базе восьми нарколабораторий.
ПроисшествияРоссияВладимир Колокольцев
 
 
