В России в 2025 году выявили более 200 тысяч наркопреступлений
14:53 04.03.2026
В России в 2025 году выявили более 200 тысяч наркопреступлений
В России в 2025 году выявили более 200 тысяч наркопреступлений
РИА Новости
2026
РИА Новости
РИА Новости
происшествия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В России в 2025 году выявили более 200 тысяч наркопреступлений

Колокольцев: в 2025 году полиция выявила свыше 200 тысяч наркопреступлений

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Свыше 200 тысяч наркопреступлений выявлено полицией в 2025 году, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.
"Полицией выявлено свыше 200 тысяч наркопреступлений. Из незаконного оборота выведено около 27 тонн запрещенных и подконтрольных веществ", - сообщил Колокольцев об итогах 2025 года в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.
ПроисшествияВладимир КолокольцевМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
