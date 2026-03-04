В России в 2025 году выявили более 200 тысяч наркопреступлений

Колокольцев: в 2025 году полиция выявила свыше 200 тысяч наркопреступлений

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Автомобиль полиции © Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Автомобиль полиции. Архивное фото