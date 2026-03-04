https://ria.ru/20260304/rossija-2078478796.html
В России в 2025 году выявили более 200 тысяч наркопреступлений
В России в 2025 году выявили более 200 тысяч наркопреступлений - РИА Новости, 04.03.2026
В России в 2025 году выявили более 200 тысяч наркопреступлений
Свыше 200 тысяч наркопреступлений выявлено полицией в 2025 году, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:53:00+03:00
2026-03-04T14:53:00+03:00
2026-03-04T14:53:00+03:00
происшествия
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964220447_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1a70ffc957eb12545ec49f19b33040bc.jpg
https://ria.ru/20260304/putin-2078460982.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964220447_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_282aacda6670afa1e1eb4921b737af24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В России в 2025 году выявили более 200 тысяч наркопреступлений
Колокольцев: в 2025 году полиция выявила свыше 200 тысяч наркопреступлений