https://ria.ru/20260304/rossija-2078341874.html
Россия готова помочь странам Ближнего Востока, заявили в МИД
Россия готова помочь странам Ближнего Востока, заявили в МИД - РИА Новости, 04.03.2026
Россия готова помочь странам Ближнего Востока, заявили в МИД
Россия готова поставить гуманитарную помощь пострадавшим от конфликта странам Ближнего Востока в случае запроса с их стороны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T03:09:00+03:00
2026-03-04T03:09:00+03:00
2026-03-04T03:16:00+03:00
в мире
россия
ближний восток
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_0:183:3314:2047_1920x0_80_0_0_82ed8f9adcd803a361de992358793e34.jpg
https://ria.ru/20260303/zakharova-2078223683.html
https://ria.ru/20260303/lavrov-2078164945.html
россия
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_c3d0536a1e0fca9952acdade151718f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ближний восток, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Ближний Восток, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Россия готова помочь странам Ближнего Востока, заявили в МИД
Россия готова поставить гумпомощь странам Ближнего Востока в случае запроса