Россия готова помочь странам Ближнего Востока, заявили в МИД - РИА Новости, 04.03.2026
03:09 04.03.2026 (обновлено: 03:16 04.03.2026)
Россия готова помочь странам Ближнего Востока, заявили в МИД
в мире
россия
ближний восток
оон
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, россия, ближний восток, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Ближний Восток, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия готова поставить гуманитарную помощь пострадавшим от конфликта странам Ближнего Востока в случае запроса с их стороны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Алимов.
"Мы готовы. Я пока не слышал о таких планах и проработке таких вопросов применительно к региону Ближнего Востока, но я совершенно этого не исключаю. У нас есть опыт и есть что отправить - инструменты, механизмы, возможности и финансирование всегда найдутся с учетом уровня отношений со странами региона. При наличии запроса это будет сделано", - сказал Алимов в беседе с агентством.
Он напомнил, что такая помощь оказывается и по линии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.
"Я не исключаю, что это реализуемо и на двусторонней основе", - заключил дипломат.
