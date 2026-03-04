Рейтинг@Mail.ru
США выведут немецкое подразделение "Роснефти" из-под санкций, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 04.03.2026 (обновлено: 16:08 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/rosneft-2078500821.html
США выведут немецкое подразделение "Роснефти" из-под санкций, пишут СМИ
США выведут немецкое подразделение "Роснефти" из-под санкций, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
США выведут немецкое подразделение "Роснефти" из-под санкций, пишут СМИ
США в пятницу бессрочно выведут немецкое подразделение "Роснефти" из-под санкций, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T15:56:00+03:00
2026-03-04T16:08:00+03:00
сша
в мире
роснефть
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060759028_0:57:3072:1784_1920x0_80_0_0_45dc325dd25b72937ab874a0e428f953.jpg
https://ria.ru/20260227/tramp-2077293084.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060759028_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_ed3080c2a0ec4dfb8ea07e335eb41da9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, роснефть, санкции в отношении россии
США, В мире, Роснефть, Санкции в отношении России
США выведут немецкое подразделение "Роснефти" из-под санкций, пишут СМИ

Bloomberg: США выведут немецкое подразделение "Роснефти" из-под санкций

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. США в пятницу бессрочно выведут немецкое подразделение "Роснефти" из-под санкций, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.
"США бессрочно выведут немецкое подразделение "Роснефти" из-под санкций", - говорится в публикации.
Как отмечается, США планируют объявить об этом в пятницу, но сроки могут измениться.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России после СВО
27 февраля, 22:06
 
СШАВ миреРоснефтьСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала