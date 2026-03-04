https://ria.ru/20260304/rosneft-2078500821.html
США выведут немецкое подразделение "Роснефти" из-под санкций, пишут СМИ
США в пятницу бессрочно выведут немецкое подразделение "Роснефти" из-под санкций, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник. РИА Новости, 04.03.2026
сша
в мире
роснефть
санкции в отношении россии
сша, в мире, роснефть, санкции в отношении россии
