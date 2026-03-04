https://ria.ru/20260304/reysy-2078502493.html
Авиакомпании перевезли шесть тысяч пассажиров с Ближнего Востока в Россию
Авиакомпании перевезли шесть тысяч пассажиров с Ближнего Востока в Россию - РИА Новости, 04.03.2026
Авиакомпании перевезли шесть тысяч пассажиров с Ближнего Востока в Россию
Российские и зарубежные авиакомпании перевезли почти 6 тысяч пассажиров на 34 рейсах с Ближнего Востока в Россию в понедельник и вторник, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:00:00+03:00
2026-03-04T16:00:00+03:00
2026-03-04T16:08:00+03:00
туризм
россия
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
новости - туризм
министерство транспорта рф (минтранс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078500906_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_fd996e1588f0fd69134a87d1793667b1.jpg
https://ria.ru/20260303/oae-2078012140.html
россия
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078500906_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b3f40cca16a756263609f5fa9d72eed1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана, новости - туризм, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Туризм, Россия, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана, Новости - Туризм, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Авиакомпании перевезли шесть тысяч пассажиров с Ближнего Востока в Россию
Авиакомпании перевезли 6 тыс пассажиров с Ближнего Востока в Россию 2 и 3 марта