Авиакомпании перевезли шесть тысяч пассажиров с Ближнего Востока в Россию
16:00 04.03.2026
Авиакомпании перевезли шесть тысяч пассажиров с Ближнего Востока в Россию
Авиакомпании перевезли шесть тысяч пассажиров с Ближнего Востока в Россию
Российские и зарубежные авиакомпании перевезли почти 6 тысяч пассажиров на 34 рейсах с Ближнего Востока в Россию в понедельник и вторник, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 04.03.2026
россия, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана
Туризм, Россия, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана, Новости - Туризм, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Прилет российских туристов из Дубая в аэропорт Новосибирска
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские и зарубежные авиакомпании перевезли почти 6 тысяч пассажиров на 34 рейсах с Ближнего Востока в Россию в понедельник и вторник, сообщил Минтранс РФ.
"Почти 6 тысяч пассажиров на 34 рейсах перевезли (в РФ с Ближнего Востока - ред.) российские и иностранные авиакомпании 2 и 3 марта", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Застрявшие на отдыхе. Как россияне выживают на курортах Ближнего Востока
3 марта, 08:00
 
