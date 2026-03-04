Рейтинг@Mail.ru
Власти Москвы в 2026 году планируют обновить рекорд стройки по реновации - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 04.03.2026 (обновлено: 13:32 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/renovatsiya-2078431304.html
Власти Москвы в 2026 году планируют обновить рекорд стройки по реновации
Власти Москвы в 2026 году планируют обновить рекорд стройки по реновации - РИА Новости, 04.03.2026
Власти Москвы в 2026 году планируют обновить рекорд стройки по реновации
Власти Москвы в 2026 году планируют обновить рекорд ввода жилья по реновации, он составит 2,5 миллиона квадратных метров, говорится в сообщении градкомплекса... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T12:50:00+03:00
2026-03-04T13:32:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
реновация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077218728_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d7ba60298cb96c2cd8be050808f270f.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077218728_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_523fc8559d2627a2f67c8446ea8067bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, реновация
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, Реновация
Власти Москвы в 2026 году планируют обновить рекорд стройки по реновации

Власти Москвы в 2026 году планируют обновить рекорд строительства по реновации

© Фото : Комплекс Градостроительной политики МосквыРеновация
Реновация - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : Комплекс Градостроительной политики Москвы
Реновация. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Власти Москвы в 2026 году планируют обновить рекорд ввода жилья по реновации, он составит 2,5 миллиона квадратных метров, говорится в сообщении градкомплекса столицы.
"За прошедший год наш подход к реализации адресной инвестиционной программы существенно эволюционировал: мы критически пересмотрели все наши планы и максимально сдвинули влево сроки по тем объектам, где это возможно, потому что ускорение строительства напрямую снижает стоимость — каждый год промедления добавляет к цене проекта 8–10% из‑за инфляции и удорожания материалов", - приводятся в нем слова заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Всего действующая программа реновации уже выполнена более чем на 25% и полностью завершена в 12 столичных районах. Среди них Лианозово, Северное и Южное Медведково, Северный, Ясенево, Южное и Северное Бутово, Раменки, Новопеределкино, Молжаниновский, Старое Крюково и Коммунарка.
По словам Ефимова, в городе сформировали долгосрочные производственные планы и заранее расторговали контракты. Это позволяет подрядчикам прогнозировать свою загрузку и работу. Кроме того, в столице продолжают внедрять технологии информационного моделирования, префаб-технологии и крупномодульное строительство.
Всего в столице по итогам 2025 года возвели 16 миллионов "квадратов" недвижимости, что на 14% больше, чем в 2024 году.
Ефимов отметил, что в 2025 году в рамках программы реновации был поставлен мировой рекорд по скорости строительства.
"Жилой дом с полноценной отделкой квартир и инженерными сетями был полностью построен всего за шесть с половиной месяцев, при этом монтаж готовых блоков на площадке занял около месяца. Всего по итогам прошлого года было введено рекордное количество объектов, возведенных за счет городского бюджета", - добавил он.
Кроме того, в 2025 году было введено 7,4 миллиона квадратных метров чистых жилых помещений, что на 14% больше, чем в 2024 году.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в новые квартиры уже переселились или переезжают около 258 тысяч жителей. Сейчас на разных стадиях проектирования и строительства находится около 11 миллионов "квадратов".
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс МосквыРеновация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала