Власти Москвы в 2026 году планируют обновить рекорд стройки по реновации

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Власти Москвы в 2026 году планируют обновить рекорд ввода жилья по реновации, он составит 2,5 миллиона квадратных метров, говорится в сообщении градкомплекса столицы.

"За прошедший год наш подход к реализации адресной инвестиционной программы существенно эволюционировал: мы критически пересмотрели все наши планы и максимально сдвинули влево сроки по тем объектам, где это возможно, потому что ускорение строительства напрямую снижает стоимость — каждый год промедления добавляет к цене проекта 8–10% из‑за инфляции и удорожания материалов", - приводятся в нем слова заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Всего действующая программа реновации уже выполнена более чем на 25% и полностью завершена в 12 столичных районах. Среди них Лианозово, Северное и Южное Медведково, Северный, Ясенево, Южное и Северное Бутово, Раменки, Новопеределкино, Молжаниновский, Старое Крюково и Коммунарка.

По словам Ефимова, в городе сформировали долгосрочные производственные планы и заранее расторговали контракты. Это позволяет подрядчикам прогнозировать свою загрузку и работу. Кроме того, в столице продолжают внедрять технологии информационного моделирования, префаб-технологии и крупномодульное строительство.

Всего в столице по итогам 2025 года возвели 16 миллионов "квадратов" недвижимости, что на 14% больше, чем в 2024 году.

Ефимов отметил, что в 2025 году в рамках программы реновации был поставлен мировой рекорд по скорости строительства.

"Жилой дом с полноценной отделкой квартир и инженерными сетями был полностью построен всего за шесть с половиной месяцев, при этом монтаж готовых блоков на площадке занял около месяца. Всего по итогам прошлого года было введено рекордное количество объектов, возведенных за счет городского бюджета", - добавил он.

Кроме того, в 2025 году было введено 7,4 миллиона квадратных метров чистых жилых помещений, что на 14% больше, чем в 2024 году.