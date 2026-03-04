https://ria.ru/20260304/putin-2078584460.html
Путин оценил связь политики Европы по энергоресурсам с интересами народов
Путин оценил связь политики Европы по энергоресурсам с интересами народов - РИА Новости, 04.03.2026
Путин оценил связь политики Европы по энергоресурсам с интересами народов
Политика Европы по энергоресурсам не имеет ничего общего с интересами народов этих стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T20:22:00+03:00
2026-03-04T20:22:00+03:00
2026-03-04T20:27:00+03:00
европа
в мире
россия
владимир путин
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_7a06a68a785e76fb38d4dc4eb96f80f9.jpg
https://ria.ru/20260304/putin-2078584099.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d6db6a7d66e270b66fb7d7780afd7380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, в мире, россия, владимир путин, павел зарубин
Европа, В мире, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин оценил связь политики Европы по энергоресурсам с интересами народов
Путин: связь политики ЕС по энергоресурсам не имеет общего с интересами народов