Рейтинг@Mail.ru
Путин постановил передать в управление "Россетям" акции четырех компаний - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/putin-2078542139.html
Путин постановил передать в управление "Россетям" акции четырех компаний
Путин постановил передать в управление "Россетям" акции четырех компаний - РИА Новости, 04.03.2026
Путин постановил передать в управление "Россетям" акции четырех компаний
Президент России Владимир Путин постановил передать в доверительное управление "Россетям" находящиеся в федеральной собственности акции "Ставропольских... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:41:00+03:00
2026-03-04T17:41:00+03:00
общество
россия
москва
владимир путин
россети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795563628_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_bb14ad6ffc7a242f02a1b1fbd76bb74b.jpg
https://ria.ru/20260121/rosseti-2069395725.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795563628_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fe7b3156a6fba86fced6ab6cee3dfd16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, владимир путин, россети
Общество, Россия, Москва, Владимир Путин, Россети
Путин постановил передать в управление "Россетям" акции четырех компаний

Путин постановил передать в управление "Россетям" акции 4 региональных компаний

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСтенд компании "Россети"
Стенд компании Россети - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Стенд компании "Россети". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил передать в доверительное управление "Россетям" находящиеся в федеральной собственности акции "Ставропольских городских электрических сетей", "Кисловодской сетевой компании", "Облкоммунэнерго" и "Сибирско-Уральской энергетической компании", следует из указа главы государства.
"Принять предложение Правительства... а) о передаче в доверительное управление (без проведения конкурса на право заключения договора доверительного управления) публичному акционерному обществу "Федеральная сетевая компания - Россети" (г. Москва) или лицам, находящимся под его контролем, следующих находящихся в федеральной собственности акций хозяйственных обществ", - говорится в указе.
В документе отмечается, что "Россетям" должны быть переданы в управление 191 649 акций "Ставропольских городских электрических сетей", 5688 акций "Кисловодской сетевой компании", 2,13 миллиарда акций "Облкоммунэнерго" и 943,635 миллиарда акций "Сибирско-Уральской энергетической компании".
Акции этих компаний вносятся в уставной капитал "Россетей", при этом непрофильные активы передаются обратно государству.
В офисе компании ПАО Россети - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
"Россети" вложат более 12,6 млрд рублей в электросети Новгородской области
21 января, 18:39
 
ОбществоРоссияМоскваВладимир ПутинРоссети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала