Путин подчеркнул важность вскрытия экономических преступлений в ОПК - РИА Новости, 04.03.2026
14:24 04.03.2026
Путин подчеркнул важность вскрытия экономических преступлений в ОПК
Президент России Владимир Путин подчеркнул важность вскрытия преступлений экономической направленности в оборонно-промышленной сфере. РИА Новости, 04.03.2026
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность вскрытия преступлений экономической направленности в оборонно-промышленной сфере.
"Актуальная задача МВД - противодействие экономической преступности. Опыта и наработок в этой сфере у вас достаточно. Работа ведется интенсивно, надо последовательно выявлять и вскрывать подобные преступления, в том числе в оборонно-промышленном комплексе, других отраслях, имеющих стратегическое значение для безопасности и суверенитета России", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
