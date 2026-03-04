Десятки танкеров скопились по обе стороны Ормузского пролива

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Десятки танкеров и грузовых судов скопились перед входом в Персидский залив и выходом из него после закрытия Ормузского пролива, свидетельствуют данные Vesselfinder.
При этом сам пролив, согласно информации сервиса по отслеживанию судов, остается практически пустым. По данным CNN, в понедельник через него прошли лишь два танкера.
Ночью ВМС КСИР сообщили, что иранские военные установили полный контроль над Ормузским проливом. Движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов через акваторию стало невозможным. В корпусе добавили, что уничтожили более десяти танкеров в районе пролива.
Президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что американские ВМС при необходимости начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив. Он также поручил застраховать всю морскую торговлю в Персидском заливе по доступным ценам.
КСИР ранее рассказал об ударах по трем судам, принадлежащим Соединенным Штатам и Британии, назвав их нарушителями.
Атака на Иран
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против исламской республики. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп же пригрозил уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек. Иран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке.
В понедельник Трамп признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Путин обсудил пути решения конфликта с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.