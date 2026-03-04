Жителю Хабаровского края вынесли приговор за госизмену и диверсию

ВЛАДИВОСТОК, 4 мар – РИА Новости. Суд приговорил хабаровчанина к 19 годам лишения свободы и штрафу в 450 тысяч рублей за государственную измену и диверсию, сообщила объединённая пресс-служба судов Хабаровского края.
Осуждённый в июне 2025 года совершил поджог вышки мобильной связи и готовился поджечь объект транспортной инфраструктуры. За это он получил вознаграждение от представителя Украины, давшего ему задание совершить поджог.
"Осуждённому назначено наказание в виде 19-ти лет лишения свободы, с отбыванием первых пяти лет лишения свободы в тюрьме, а оставшейся части срока в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 450 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок два года. Судом также принято решение о конфискации у осуждённого полученного им преступного дохода", – говорится в сообщении пресс-службы судов Хабаровского края.
Отмечается, что фигурант осуждён по статьям 275 УК РФ (государственная измена), 281.2 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности); 281 часть 2 пункт "а" УК РФ (диверсия, путём поджога, в целях подрыва обороноспособности РФ); а также по статье 174.1 часть 3 пункт "а" УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретёнными в результате совершения преступления).
