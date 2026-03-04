https://ria.ru/20260304/prestupleniya-2078476118.html
В России снизилось число тяжких и особо тяжких бытовых преступлений
В России снизилось число тяжких и особо тяжких бытовых преступлений - РИА Новости, 04.03.2026
В России снизилось число тяжких и особо тяжких бытовых преступлений
Количество тяжких и особо тяжких бытовых преступлений снизилось в России на 18%, в том числе, убийств - на 19%, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:47:00+03:00
2026-03-04T14:47:00+03:00
2026-03-04T15:00:00+03:00
россия
происшествия
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126085_0:105:2690:1618_1920x0_80_0_0_930d6837f755d2ca936df8f748f07b32.jpg
https://ria.ru/20260304/prestupleniya-2078475276.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126085_197:0:2494:1723_1920x0_80_0_0_deee03933f57484d5a47b2ce5735d3a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Происшествия, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В России снизилось число тяжких и особо тяжких бытовых преступлений
Колокольцев: число тяжких и особо тяжких бытовых преступлений снизилось на 18%