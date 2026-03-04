Рейтинг@Mail.ru
В России снизилось число тяжких и особо тяжких бытовых преступлений - РИА Новости, 04.03.2026
14:47 04.03.2026 (обновлено: 15:00 04.03.2026)
В России снизилось число тяжких и особо тяжких бытовых преступлений
В России снизилось число тяжких и особо тяжких бытовых преступлений - РИА Новости, 04.03.2026
В России снизилось число тяжких и особо тяжких бытовых преступлений
Количество тяжких и особо тяжких бытовых преступлений снизилось в России на 18%, в том числе, убийств - на 19%, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
В России снизилось число тяжких и особо тяжких бытовых преступлений

Колокольцев: число тяжких и особо тяжких бытовых преступлений снизилось на 18%

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Количество тяжких и особо тяжких бытовых преступлений снизилось в России на 18%, в том числе, убийств - на 19%, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"Комплекс мер, реализованных совместно со всеми субъектами профилактики, привел к снижению на 18% числа тяжких и особо тяжких бытовых преступлений, включая убийств - на 19%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - на 18%", - сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД России.
В России уменьшилось число убийств и краж
