14:45 04.03.2026 (обновлено: 15:51 04.03.2026)
В России уменьшилось число убийств и краж
В России уменьшилось число убийств и краж
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что за прошлый год в стране совершено почти на 12% меньше убийств, а краж - на 9% меньше. РИА Новости, 04.03.2026
происшествия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В России уменьшилось число убийств и краж

Колокольцев: за год в РФ совершено почти на 12% меньше убийств и на 9% — краж

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль . Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что за прошлый год в стране совершено почти на 12% меньше убийств, а краж - на 9% меньше.
Колокольцев в среду выступал на расширенном заседании коллегии МВД РФ.
"Почти на 12% меньше совершено убийств, на 15% - умышленных причинений тяжкого вреда здоровью. Краж - на 9%", - заявил Колокольцев.
ПроисшествияВладимир КолокольцевМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
