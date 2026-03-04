https://ria.ru/20260304/prestupleniya-2078475276.html
В России уменьшилось число убийств и краж
В России уменьшилось число убийств и краж
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что за прошлый год в стране совершено почти на 12% меньше убийств, а краж - на 9% меньше. РИА Новости, 04.03.2026
