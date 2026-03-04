На грузовом судне в Ормузском проливе вспыхнул пожар при попадании снаряда

ЛОНДОН, 4 мар – РИА Новости. Неизвестный снаряд попал по контейнеровозу в Ормузском проливе, в результате чего в машинном отделении судна начался пожар, сообщило в среду Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС.
Ранее Иран сообщил, что закрыл Ормузский пролив для движения судов.
"UKMTO получило сообщение об инциденте, произошедшем в двух морских милях (3,7 километра – ред.) к северу от Омана во время прохода через Ормузский пролив в восточном направлении. Контейнеровоз сообщил о попадании неизвестного снаряда прямо над ватерлинией, что привело к возгоранию в машинном отделении", - говорится в заявлении управления в соцсети X.
Отмечается, что инцидент классифицируется как нападение, власти ведут расследование. Сообщений о последствиях произошедшего для окружающей среды не поступало.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние, арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.