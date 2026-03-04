Посольство Китая в Лондоне выразило протест из-за дела о якобы шпионаже

ЛОНДОН, 4 мар - РИА Новости. В посольстве КНР в Лондоне заявили РИА Новости, что выразили Великобритании официальный протест в связи с делом о якобы шпионаже трех человек в пользу Пекина, которое дипмиссия назвала сфабрикованным.

В среду полиция Великобритании задержала трех человек по подозрению в якобы сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Один из задержанных оказался мужем действующего члена парламента.

"Некоторые в Великобритании всегда стремятся подтасовать факты и сфабриковать так называемые "дела о шпионаже", чтобы злонамеренно оклеветать Китай . Мы решительно осуждаем это и направили британской стороне официальный протест", - заявили в пресс-службе посольства.

В дипмиссии также отметили, что призывают все вовлеченные в это дело британские ведомства немедленно прекратить антикитайские манипуляции.

Задержание произошло в среду утром в рамках полицейского расследования по подозрению в нарушении закона о национальной безопасности. Как заявили в Скотленд-Ярде , возраст задержанных мужчин - 39, 43 и 68 лет. Один из них был задержан в Лондоне , остальные - в Уэльсе

По информации Sky News, одним из задержанных оказался Дэвид Тейлор, муж депутата от партии лейбористов Джоани Рид. Сама Рид заявила, что не участвует в деловой деятельности мужа, никогда не была в Китае и никогда не выступала с заявлениями о Китае в палате общин.