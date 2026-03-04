Рейтинг@Mail.ru
Посольство Китая в Лондоне выразило протест из-за дела о якобы шпионаже - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:36 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/posolstvo-2078604627.html
Посольство Китая в Лондоне выразило протест из-за дела о якобы шпионаже
Посольство Китая в Лондоне выразило протест из-за дела о якобы шпионаже - РИА Новости, 04.03.2026
Посольство Китая в Лондоне выразило протест из-за дела о якобы шпионаже
В посольстве КНР в Лондоне заявили РИА Новости, что выразили Великобритании официальный протест в связи с делом о якобы шпионаже трех человек в пользу Пекина,... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T22:36:00+03:00
2026-03-04T22:36:00+03:00
в мире
китай
великобритания
лондон
скотленд-ярд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40705/23/407052318_0:85:2860:1693_1920x0_80_0_0_b0ded9d95cbd16f5f2ac2d5a141385c7.jpg
https://ria.ru/20260304/kitay-2078363469.html
https://ria.ru/20250618/britaniya-2023719697.html
китай
великобритания
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40705/23/407052318_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d39e509fc99b271aee5733cfd04a80a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, великобритания, лондон, скотленд-ярд
В мире, Китай, Великобритания, Лондон, Скотленд-Ярд
Посольство Китая в Лондоне выразило протест из-за дела о якобы шпионаже

Посольство Китая в Лондоне выразило протест в связи с делом о якобы шпионаже

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 4 мар - РИА Новости. В посольстве КНР в Лондоне заявили РИА Новости, что выразили Великобритании официальный протест в связи с делом о якобы шпионаже трех человек в пользу Пекина, которое дипмиссия назвала сфабрикованным.
В среду полиция Великобритании задержала трех человек по подозрению в якобы сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Один из задержанных оказался мужем действующего члена парламента.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Китае прокомментировали сотрудничество Пекина и Вашингтона
Вчера, 08:19
"Некоторые в Великобритании всегда стремятся подтасовать факты и сфабриковать так называемые "дела о шпионаже", чтобы злонамеренно оклеветать Китай. Мы решительно осуждаем это и направили британской стороне официальный протест", - заявили в пресс-службе посольства.
В дипмиссии также отметили, что призывают все вовлеченные в это дело британские ведомства немедленно прекратить антикитайские манипуляции.
Задержание произошло в среду утром в рамках полицейского расследования по подозрению в нарушении закона о национальной безопасности. Как заявили в Скотленд-Ярде, возраст задержанных мужчин - 39, 43 и 68 лет. Один из них был задержан в Лондоне, остальные - в Уэльсе.
По информации Sky News, одним из задержанных оказался Дэвид Тейлор, муж депутата от партии лейбористов Джоани Рид. Сама Рид заявила, что не участвует в деловой деятельности мужа, никогда не была в Китае и никогда не выступала с заявлениями о Китае в палате общин.
Рид была избрана в парламент на выборах 2024 года. До этого она в течение восьми лет была членом муниципального совета в лондонском районе Люишем. Ее супруг внесен в реестр интересов члена парламента как директор лоббистской фирмы Earthcott Limited.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Британский суд допустил дискриминацию работников из России, сообщает Times
18 июня 2025, 23:04
 
В миреКитайВеликобританияЛондонСкотленд-Ярд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала