Посольство Китая в Лондоне выразило протест из-за дела о якобы шпионаже
ЛОНДОН, 4 мар - РИА Новости. В посольстве КНР в Лондоне заявили РИА Новости, что выразили Великобритании официальный протест в связи с делом о якобы шпионаже трех человек в пользу Пекина, которое дипмиссия назвала сфабрикованным.
В среду полиция Великобритании
задержала трех человек по подозрению в якобы сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Один из задержанных оказался мужем действующего члена парламента.
"Некоторые в Великобритании всегда стремятся подтасовать факты и сфабриковать так называемые "дела о шпионаже", чтобы злонамеренно оклеветать Китай
. Мы решительно осуждаем это и направили британской стороне официальный протест", - заявили в пресс-службе посольства.
В дипмиссии также отметили, что призывают все вовлеченные в это дело британские ведомства немедленно прекратить антикитайские манипуляции.
Задержание произошло в среду утром в рамках полицейского расследования по подозрению в нарушении закона о национальной безопасности. Как заявили в Скотленд-Ярде
, возраст задержанных мужчин - 39, 43 и 68 лет. Один из них был задержан в Лондоне
, остальные - в Уэльсе
.
По информации Sky News, одним из задержанных оказался Дэвид Тейлор, муж депутата от партии лейбористов Джоани Рид. Сама Рид заявила, что не участвует в деловой деятельности мужа, никогда не была в Китае и никогда не выступала с заявлениями о Китае в палате общин.
Рид была избрана в парламент на выборах 2024 года. До этого она в течение восьми лет была членом муниципального совета в лондонском районе Люишем. Ее супруг внесен в реестр интересов члена парламента как директор лоббистской фирмы Earthcott Limited.