Рейтинг@Mail.ru
Посольство России контактирует с властями Израиля по вопросам безопасности - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/posolstvo-2078412254.html
Посольство России контактирует с властями Израиля по вопросам безопасности
Посольство России контактирует с властями Израиля по вопросам безопасности - РИА Новости, 04.03.2026
Посольство России контактирует с властями Израиля по вопросам безопасности
Посольство России в Израиле поддерживает контакты с дипломатическим ведомством страны и министерством обороны по вопросам обеспечения безопасности... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T11:54:00+03:00
2026-03-04T11:54:00+03:00
в мире
израиль
россия
сша
анатолий викторов
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596531352_0:359:3002:2048_1920x0_80_0_0_a5930625ccf75263ef24943030b0d77c.jpg
https://ria.ru/20260303/genkonsul-2078190710.html
израиль
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596531352_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_30ba13caa3f4e63667e754826b75cba9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, сша, анатолий викторов, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Россия, США, Анатолий Викторов, Военная операция США и Израиля против Ирана
Посольство России контактирует с властями Израиля по вопросам безопасности

Посол Викторов: Россия на связи с МИД и МО Израиля по безопасности дипмиссии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание посольства России в Израиле
Здание посольства России в Израиле - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание посольства России в Израиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Посольство России в Израиле поддерживает контакты с дипломатическим ведомством страны и министерством обороны по вопросам обеспечения безопасности функционирования диппредставительства, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
"Контакты с министерством иностранных дел и министерством обороны Израиля у нас всегда были. В этой ситуации мы в основном контактируем по практическим вопросам обеспечения безопасности российского загранучреждения", - сказал посол ИС "Вести".
Ранее дипломат сообщил, что угроза для посольства России в Израиле очень реальна, дипломаты переведены на режим дистанционной работы.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Флаг на здании генерального консульства Израиля в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Генконсул Израиля прокомментировал закрытие дипмиссии в Петербурге
3 марта, 14:15
 
В миреИзраильРоссияСШААнатолий ВикторовВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала