Посольство России контактирует с властями Израиля по вопросам безопасности

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Посольство России в Израиле поддерживает контакты с дипломатическим ведомством страны и министерством обороны по вопросам обеспечения безопасности функционирования диппредставительства, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

"Контакты с министерством иностранных дел и министерством обороны Израиля у нас всегда были. В этой ситуации мы в основном контактируем по практическим вопросам обеспечения безопасности российского загранучреждения", - сказал посол ИС "Вести".