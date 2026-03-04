Рейтинг@Mail.ru
Через Азербайджан вывезли 117 граждан, сообщило посольство России в Иране
11:36 04.03.2026 (обновлено: 12:09 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/posolstvo-2078408500.html
Через Азербайджан вывезли 117 граждан, сообщило посольство России в Иране
Через Азербайджан вывезли 117 граждан, сообщило посольство России в Иране - РИА Новости, 04.03.2026
Через Азербайджан вывезли 117 граждан, сообщило посольство России в Иране
Посольство России в Иране сообщило, что через границу с Азербайджаном был организован вывоз 117 россиян, в том числе 45 детей, в группу вошли семь белорусов,... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T11:36:00+03:00
2026-03-04T12:09:00+03:00
в мире
азербайджан
россия
иран
военная операция сша и израиля против ирана
азербайджан
россия
иран
В мире, Азербайджан, Россия, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Через Азербайджан вывезли 117 граждан, сообщило посольство России в Иране

Посольство РФ в Иране: через Азербайджан вывезли 117 граждан

ТЕГЕРАН, 4 мар - РИА Новости. Посольство России в Иране сообщило, что через границу с Азербайджаном был организован вывоз 117 россиян, в том числе 45 детей, в группу вошли семь белорусов, гражданка Киргизии.
По данным посольства, на фоне эскалации ситуации вокруг Ирана продолжается переход российскими гражданами ирано-азербайджанской границы через пропускной пункт "Астара", ирано-армянской границы через пропускной пункт "Нурдуз/Агарак" и ирано-туркменской границы через пропускной пункт "Серахс".
"Так, 3 марта был осуществлен организованный вывоз 117 росграждан, включая 45 детей, через границу с Азербайджаном. В группу вошли еще семь граждан Белоруссии и одна гражданка Киргизии. Переход прошел в штатном режиме. Утром 4 марта наши соотечественники благополучно прибыли в аэропорт "Жуковский" бортом МЧС России", - говорится в заявлении в Telegram-канале дипмиссии
Посольство также поблагодарило за оказанное содействие и продолжающуюся помощь иранские и азербайджанские власти, МЧС России и Посольство России в Азербайджане. Оно отметило, что круглосуточно принимает обращения российских граждан, находящихся в Иране, предоставляет им всю необходимую информацию и оказывает содействие в выезде с территории Ирана.
В мире Азербайджан Россия Иран Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
