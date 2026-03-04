Через Азербайджан вывезли 117 граждан, сообщило посольство России в Иране

ТЕГЕРАН, 4 мар - РИА Новости. Посольство России в Иране сообщило, что через границу с Азербайджаном был организован вывоз 117 россиян, в том числе 45 детей, в группу вошли семь белорусов, гражданка Киргизии.
По данным посольства, на фоне эскалации ситуации вокруг Ирана продолжается переход российскими гражданами ирано-азербайджанской границы через пропускной пункт "Астара", ирано-армянской границы через пропускной пункт "Нурдуз/Агарак" и ирано-туркменской границы через пропускной пункт "Серахс".
"Так, 3 марта был осуществлен организованный вывоз 117 росграждан, включая 45 детей, через границу с Азербайджаном. В группу вошли еще семь граждан Белоруссии и одна гражданка Киргизии. Переход прошел в штатном режиме. Утром 4 марта наши соотечественники благополучно прибыли в аэропорт "Жуковский" бортом МЧС России", - говорится в заявлении в Telegram-канале дипмиссии
Посольство также поблагодарило за оказанное содействие и продолжающуюся помощь иранские и азербайджанские власти, МЧС России и Посольство России в Азербайджане. Оно отметило, что круглосуточно принимает обращения российских граждан, находящихся в Иране, предоставляет им всю необходимую информацию и оказывает содействие в выезде с территории Ирана.