Пропавшего в Ленинградской области подростка нашли
Пропавшего в Ленинградской области подростка нашли - РИА Новости, 04.03.2026
Пропавшего в Ленинградской области подростка нашли
Пропавшего в Ленобласти 25 февраля юношу нашли в Петербурге, он был под влиянием мошенников, сейчас с ним все в порядке, сообщила РИА Новости мать молодого... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T12:36:00+03:00
2026-03-04T12:36:00+03:00
2026-03-04T12:36:00+03:00
Пропавшего в Ленинградской области подростка нашли
РИА Новости: пропавшего в Ленинградской области подростка нашли в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Пропавшего в Ленобласти 25 февраля юношу нашли в Петербурге, он был под влиянием мошенников, сейчас с ним все в порядке, сообщила РИА Новости мать молодого человека Марина Волкова.
"Ночью мне позвонили, показали фото, я сказала, что да, это он, его вычислили по камерам и нашли в Петербурге. Сейчас с ним все в порядке, он дает показания правоохранителям", - рассказала Волкова.
Она добавила, что ее подозрения в том, что сын находится под влиянием мошенников, подтвердились. "Его зацепили тем, что ранее его младшая сестра перевела деньги мошенникам. Видимо, его стали запугивать этим", - сказала Волкова.
В понедельник СУ СК
по Ленобласти сообщило, что по факту исчезновения 17-летнего юноши из поселка Янино Всеволожского района
возбуждено уголовное дело об убийстве, идут следственные и другие действия. Молодого человека также искали волонтеры двух поисковых отрядов "Северо-Запад" и "Лиза Алерт". В среду СУСК проинформировало, что местоположение юноши установлено.