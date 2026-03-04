Рейтинг@Mail.ru
Пропавшего в Ленинградской области подростка нашли - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:36 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/podrostok-2078425911.html
Пропавшего в Ленинградской области подростка нашли
Пропавшего в Ленинградской области подростка нашли - РИА Новости, 04.03.2026
Пропавшего в Ленинградской области подростка нашли
Пропавшего в Ленобласти 25 февраля юношу нашли в Петербурге, он был под влиянием мошенников, сейчас с ним все в порядке, сообщила РИА Новости мать молодого... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T12:36:00+03:00
2026-03-04T12:36:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
всеволожский район
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20260304/podrostki-2078374651.html
санкт-петербург
всеволожский район
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, всеволожский район, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Всеволожский район, Следственный комитет России (СК РФ), Ленинградская область
Пропавшего в Ленинградской области подростка нашли

РИА Новости: пропавшего в Ленинградской области подростка нашли в Петербурге

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Пропавшего в Ленобласти 25 февраля юношу нашли в Петербурге, он был под влиянием мошенников, сейчас с ним все в порядке, сообщила РИА Новости мать молодого человека Марина Волкова.
«
"Ночью мне позвонили, показали фото, я сказала, что да, это он, его вычислили по камерам и нашли в Петербурге. Сейчас с ним все в порядке, он дает показания правоохранителям", - рассказала Волкова.
Она добавила, что ее подозрения в том, что сын находится под влиянием мошенников, подтвердились. "Его зацепили тем, что ранее его младшая сестра перевела деньги мошенникам. Видимо, его стали запугивать этим", - сказала Волкова.
В понедельник СУ СК по Ленобласти сообщило, что по факту исчезновения 17-летнего юноши из поселка Янино Всеволожского района возбуждено уголовное дело об убийстве, идут следственные и другие действия. Молодого человека также искали волонтеры двух поисковых отрядов "Северо-Запад" и "Лиза Алерт". В среду СУСК проинформировало, что местоположение юноши установлено.
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Подмосковье подростки по указке кураторов инсценировали свое похищение
Вчера, 09:35
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургВсеволожский районСледственный комитет России (СК РФ)Ленинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала