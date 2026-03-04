В Подмосковье подростки по указке кураторов инсценировали свое похищение

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Подростки по указке кураторов инсценировали собственное похищение для требования выкупа у родных, несовершеннолетние найдены в Туле, сообщает прокуратура Московской области.

По данным надзорного органа, злоумышленники вступили в переписку с 17-летней девушкой, и под их воздействием 17 февраля она самостоятельно покинула дом и направилась в другой регион. По пути она встретилась с 16-летним парнем, которым также длительное время манипулировали неизвестные, представляясь сотрудниками правоохранительных органов.

"Действуя по инструкции своих "кураторов", подростки инсценировали собственное похищение и направили родным видеосообщения с требованием выкупа под угрозой применения насилия", - говорится в канале ведомства на платформе MAX

Как уточнили в подмосковном главке МВД России, матери девушки отправили сообщение со ссылкой в мессенджер, где было размещено пятисекундное видео с ее дочкой "с руками за спиной, тушь на лице стекала", а неизвестный потребовал 5 миллионов рублей выкупа. Женщина обратилась в полицию с заявлением о розыске.

Отмечается, что несовершеннолетних нашли в Туле

Домодедовская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту вымогательства денег у местной жительницы в особо крупном размере.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.