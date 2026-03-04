Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье подростки по указке кураторов инсценировали свое похищение - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:35 04.03.2026 (обновлено: 13:24 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/podrostki-2078374651.html
В Подмосковье подростки по указке кураторов инсценировали свое похищение
В Подмосковье подростки по указке кураторов инсценировали свое похищение - РИА Новости, 04.03.2026
В Подмосковье подростки по указке кураторов инсценировали свое похищение
Подростки по указке кураторов инсценировали собственное похищение для требования выкупа у родных, несовершеннолетние найдены в Туле, сообщает прокуратура... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T09:35:00+03:00
2026-03-04T13:24:00+03:00
происшествия
тула
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg
https://ria.ru/20250410/moshenniki-2010444534.html
https://ria.ru/20250319/achinsk-2005937364.html
тула
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:96:1956:1563_1920x0_80_0_0_5790ba927e873e78bde44c434f65b3f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тула, московская область (подмосковье)
Происшествия, Тула, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье подростки по указке кураторов инсценировали свое похищение

В Туле нашли инсценировавших похищение ради выкупа подростков из Подмосковья

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Подростки по указке кураторов инсценировали собственное похищение для требования выкупа у родных, несовершеннолетние найдены в Туле, сообщает прокуратура Московской области.
По данным надзорного органа, злоумышленники вступили в переписку с 17-летней девушкой, и под их воздействием 17 февраля она самостоятельно покинула дом и направилась в другой регион. По пути она встретилась с 16-летним парнем, которым также длительное время манипулировали неизвестные, представляясь сотрудниками правоохранительных органов.
© Прокуратура Московской области/TelegramПереписка мошенников с 17-летней девушкой
Переписка мошенников с 17-летней девушкой - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Прокуратура Московской области/Telegram
Переписка мошенников с 17-летней девушкой
"Действуя по инструкции своих "кураторов", подростки инсценировали собственное похищение и направили родным видеосообщения с требованием выкупа под угрозой применения насилия", - говорится в канале ведомства на платформе MAX.
Как уточнили в подмосковном главке МВД России, матери девушки отправили сообщение со ссылкой в мессенджер, где было размещено пятисекундное видео с ее дочкой "с руками за спиной, тушь на лице стекала", а неизвестный потребовал 5 миллионов рублей выкупа. Женщина обратилась в полицию с заявлением о розыске.
Отмечается, что несовершеннолетних нашли в Туле.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Мошенники инсценировали похищение ребенка в Москве с целью получить выкуп
10 апреля 2025, 12:35
Домодедовская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту вымогательства денег у местной жительницы в особо крупном размере.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.
В прокуратуре напомнили, что мошенники используют изощренные методы психологического воздействия и манипуляции, подстрекая несовершеннолетних к опасным действиям. Правоохранители посоветовали при поступлении любых подозрительных звонков немедленно прекратить разговор и сообщить об этом родным или в полицию.
Место на кладбище в городе Ачинске, где предположительно записывалось видеообращение несовершеннолетней - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Школьница из Ачинска, которую считали похищенной, стала жертвой мошенников
19 марта 2025, 12:50
 
ПроисшествияТулаМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала