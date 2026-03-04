https://ria.ru/20260304/podmoskove-2078593232.html
В Подмосковье ребенок погиб в ДТП
В Подмосковье ребенок погиб в ДТП
Легковушка столкнулась с фронтальным погрузчиком на 42-м километре автодороги М-4 "Дон" в Подмосковье, погиб двухлетний ребенок, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 04.03.2026
московская область (подмосковье)
В Подмосковье ребенок погиб в ДТП
