В Подмосковье ребенок погиб в ДТП

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Легковушка столкнулась с фронтальным погрузчиком на 42-м километре автодороги М-4 "Дон" в Подмосковье, погиб двухлетний ребенок, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

В ведомстве добавили, что в результате ДТП травмы получили пассажиры легковушки - 45-летняя женщина и двухлетний мальчик. Они были госпитализированы. Впоследствии ребенок скончался.