Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье ребенок погиб в ДТП - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:21 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/podmoskove-2078593232.html
В Подмосковье ребенок погиб в ДТП
В Подмосковье ребенок погиб в ДТП - РИА Новости, 04.03.2026
В Подмосковье ребенок погиб в ДТП
Легковушка столкнулась с фронтальным погрузчиком на 42-м километре автодороги М-4 "Дон" в Подмосковье, погиб двухлетний ребенок, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T21:21:00+03:00
2026-03-04T21:21:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg
https://ria.ru/20260304/dtp-2078403821.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_729747081654cc7311258ff7aa1e8100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье ребенок погиб в ДТП

В Подмосковье легковушка столкнулась с фронтальным погрузчиком, погиб ребенок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Легковушка столкнулась с фронтальным погрузчиком на 42-м километре автодороги М-4 "Дон" в Подмосковье, погиб двухлетний ребенок, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
"Сегодня примерно в 15.50 на 42-м километре автодороги М-4 "Дон" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1979 года рождения, управляя легковым автомобилем Kia, совершил попутное столкновение с фронтальным погрузчиком", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в результате ДТП травмы получили пассажиры легковушки - 45-летняя женщина и двухлетний мальчик. Они были госпитализированы. Впоследствии ребенок скончался.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Последствия массовой аварии на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Тюменской области в массовом ДТП на трассе погибли три человека
Вчера, 11:16
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала