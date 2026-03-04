Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье планируют оптимизировать число госслужащих
17:26 04.03.2026 (обновлено: 18:55 04.03.2026)
В Подмосковье планируют оптимизировать число госслужащих
В Подмосковье планируют оптимизировать число госслужащих

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Правительство Московской области приняло решение оптимизировать число госслужащих, перераспределяя бюджетные средства и иные ресурсы в пользу приоритетных социальных обязательств, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Основные усилия направлены на оптимизацию и цифровизацию управленческих процессов, эффективность, уход от рутинной работы и рачительное отношение к бюджету. Внедрение инструментов искусственного интеллекта ускоряет подготовку документов и иные рутинные процессы, обработку обращений, помогает быстрее формировать отчетность и управленческую аналитику", — говорится в сообщении.
Исключение дублирования полномочий и согласований, унификация и регламентация типовых процедур также помогает оптимизировать трудовой процесс и численность госслужащих. В прошлом году все эти меры позволили оптимизировать почти 15% госслужащих и сотрудников госорганов Московской области. Эта работа будет продолжена и в текущем году.
Люди, ранее занятые техническими и рутинными процессами, высвобождаются для решения других задач. Эта работа направлена на достижение эффективности и выполнение всех социальных обязательств, укрепление финансовой дисциплины. Население Московской области растет, и наша задача, не увеличивая расходы на управленческий аппарат, оказывать тот же объем важных для жителей услуг, отметили в пресс-службе.
При этом все социальные гарантии сохранятся, стандарты качества оказания образовательных и медицинских услуг останутся высокими, а строительство важных социальных объектов и модернизация инфраструктуры будет продолжаться. Сегодня расходы на обеспечение образовательного процесса, оказания услуг здравоохранения, забота о незащищенных слоях населения и выполнение других важных социальных обязательств составляют больше половины бюджета Подмосковья. Все они будут сохранены и исполнены в полном объеме. Безусловным приоритетом остаются все задачи, связанные с СВО, поддержкой бойцов и их семей.
Помимо оптимизации численности и задач госслужащих, правительство Московской области стремится к более рачительному использованию помещений, занимаемых министерствами и подведомственными организациями, оптимизируя в том числе расходы на дорогостоящую аренду.
Ранее подобное решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. В столице сократят число госслужащих исполнительной власти и работников отдельных подведомственных учреждений, выполняющих управленческие функции, на 15%. При сокращении не затронут сотрудников, которые обеспечивают предоставление жителям социальных услуг.
 
