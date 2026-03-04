Более чем в 85 парках Подмосковья пройдут мероприятия к 8 Марта

Более чем в 85 парках Подмосковья пройдут мероприятия к 8 Марта

© Фото предоставлено Министерством культуры и туризма Московской области Более чем в 85 парках Подмосковья пройдут мероприятия к 8 Марта

Более чем в 85 парках Подмосковья пройдут мероприятия к 8 Марта

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Более чем в 85 парках Подмосковья пройдет 8 марта общеобластное мероприятие "Весна, цветы и комплименты", приуроченное к Международному женскому дню, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Посетительницы парков получат цветы в рамках акции "Вам, любимые!" и посетят лаборатории красоты с мастер-классами по преображению. Также для гостей проведут тематические мастер-классы, праздничные концертные программы и другие активности.

Например, в Центральном парке Лобни откроются двери лаборатории красоты, где пройдут мастер-классы по макияжу и прическам. Кроме того, гостей ждут танцевальный флешмоб, занятие йогой и праздничный концерт. Все желающие смогут присоединиться к анимационной программе и мастер-классу по созданию открыток. Мероприятие завершится выступлением музыкальной группы.

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске посетителей ждут презентация-лекция о тенденциях весенней моды и музыкально-поэтическая программа. Также всех желающих приглашают на концерт "Мелодии любви" и мастер-класс по созданию мини-букетов.

Кроме того, в Центральном парке в городе Пушкино гости смогут написать письмо с поздравлениями в рамках акции "Почта весны", посетить концертную программу и принять участие в творческих мастер-классах. Все желающие смогут посетить лекции "Клара Цеткин и тайна весеннего дня", зону тематических активностей "Весенний калейдоскоп" и чайную станцию.

В Городском парке Солнечногорска взрослые и дети могут посетить кинопоказ фильма "Лед", выставку "Женщины, изменившие мир: от прошлого к будущему" и дефиле изысканных нарядов. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха гости встретятся со стилистом, обучатся техникам гончарного дела и самомассажа лица, а также посетят занятия по нейрографике и рисованию. Закончит мероприятия концертная программа от ансамбля русской народной песни "Родные напевы".