В Петербурге задержали пособника украинских террористов за съемку ВПК - РИА Новости, 04.03.2026
11:49 04.03.2026
В Петербурге задержали пособника украинских террористов за съемку ВПК
В Петербурге задержали пособника украинских террористов за съемку ВПК - РИА Новости, 04.03.2026
В Петербурге задержали пособника украинских террористов за съемку ВПК
Задержан пособник украинских террористов, который снимал объекты ВПК, промышленные объекты и научные центры в Петербурге, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 04.03.2026
происшествия, санкт-петербург, россия, украина
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Украина
В Петербурге задержали пособника украинских террористов за съемку ВПК

РИА Новости: в Петербурге задержали пособника украинских террористов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Задержан пособник украинских террористов, который снимал объекты ВПК, промышленные объекты и научные центры в Петербурге, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Силовики задержали коллаборанта и провели обыск в его квартире. Там нашлось несколько расфасованных пакетов с наркотиками, что добавило задержанному потенциальных лет срока", - сказал собеседник агентства.
По его словам, мужчина 1994 года рождения в июне прошлого года инициативно связался с членами "Легиона "Свобода России"* (организация признана террористической и запрещена в РФ) и предложил помощь в проведении разведки. На протяжении нескольких месяцев он по заданию куратора с Украины фотографировал предприятия ВПК, промышленной инфраструктуры и научных центров в Петербурге и переслал их.
"Сейчас в его отношении возбуждены уголовные дела об участии в деятельности террористической организации и покушении на сбыт наркотических веществ. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет лишения свободы", - добавил собеседник.
По его информации, также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о государственной измене.
* организация признана террористической и запрещена в РФ
