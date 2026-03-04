В Петербурге задержали пособника украинских террористов за съемку ВПК

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Задержан пособник украинских террористов, который снимал объекты ВПК, промышленные объекты и научные центры в Петербурге, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Силовики задержали коллаборанта и провели обыск в его квартире. Там нашлось несколько расфасованных пакетов с наркотиками, что добавило задержанному потенциальных лет срока", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина 1994 года рождения в июне прошлого года инициативно связался с членами "Легиона "Свобода России"* (организация признана террористической и запрещена в РФ ) и предложил помощь в проведении разведки. На протяжении нескольких месяцев он по заданию куратора с Украины фотографировал предприятия ВПК, промышленной инфраструктуры и научных центров в Петербурге и переслал их.

"Сейчас в его отношении возбуждены уголовные дела об участии в деятельности террористической организации и покушении на сбыт наркотических веществ. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет лишения свободы", - добавил собеседник.

По его информации, также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о государственной измене.