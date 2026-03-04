"Перекресток" расширяет проект переработки упаковки для кормов

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Торговая сеть "Перекресток" расширяет программу раздельного сбора и переработки гибкой упаковки для влажных кормов: к проекту присоединились 9 новых торговых точек в Москве, сообщает компания.

Проект был запущен в пилотном режиме в 2024 году как часть масштабной программы устойчивого развития X5 с целью предотвращения загрязнения водных ресурсов.

"Эксперимент показал свою эффективность – только в 2025 году в трех пилотных урнах было собрано более 30 тысяч единиц упаковки. Это позволило существенно сократить объемы мусора, направляемого на полигоны. В связи с этим было принято решение расширить количество контейнеров", - говорится в сообщении.

Сейчас в городе работают 12 точек приема, куда жители приносят использованную упаковку, а к концу 2026 года их число увеличится до 30. Каждая урна принимает до 120 литров отходов.

Далее использованная упаковка отправляется на специализированные заводы, где пакеты сортируют, моют, измельчают и создают прочный композит, пригодный для строительства дорог, скамеек и игровых сооружений.