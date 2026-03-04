https://ria.ru/20260304/perekrestok-2078562423.html
"Перекресток" расширяет проект переработки упаковки для кормов
"Перекресток" расширяет проект переработки упаковки для кормов - РИА Новости, 04.03.2026
"Перекресток" расширяет проект переработки упаковки для кормов
Торговая сеть "Перекресток" расширяет программу раздельного сбора и переработки гибкой упаковки для влажных кормов: к проекту присоединились 9 новых торговых... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T18:47:00+03:00
2026-03-04T18:47:00+03:00
2026-03-04T18:47:00+03:00
x5 retail group
торговый дом "перекресток"
экология
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078560871_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_e7469b8dc971c2ec0d62836f4d6a8ab9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078560871_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_c3e6fab4156595d473165b24ade03082.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
x5 retail group, торговый дом "перекресток", экология
X5 Retail Group, Торговый дом "Перекресток", Экология
"Перекресток" расширяет проект переработки упаковки для кормов
"Перекресток" расширяет проект сбора и переработки упаковки для влажных кормов
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Торговая сеть "Перекресток" расширяет программу раздельного сбора и переработки гибкой упаковки для влажных кормов: к проекту присоединились 9 новых торговых точек в Москве, сообщает компания.
Проект был запущен в пилотном режиме в 2024 году как часть масштабной программы устойчивого развития X5 с целью предотвращения загрязнения водных ресурсов.
"Эксперимент показал свою эффективность – только в 2025 году в трех пилотных урнах было собрано более 30 тысяч единиц упаковки. Это позволило существенно сократить объемы мусора, направляемого на полигоны. В связи с этим было принято решение расширить количество контейнеров", - говорится в сообщении.
Сейчас в городе работают 12 точек приема, куда жители приносят использованную упаковку, а к концу 2026 года их число увеличится до 30. Каждая урна принимает до 120 литров отходов.
Далее использованная упаковка отправляется на специализированные заводы, где пакеты сортируют, моют, измельчают и создают прочный композит, пригодный для строительства дорог, скамеек и игровых сооружений.
"Эта успешная практика показала, насколько важна роль торговых сетей в формировании культуры осознанного отношения к отходам. Развитие экопрограмм становится возможным именно тогда, когда бизнесу удается предложить потребителям удобный инструмент участия в защите окружающей среды", - резюмировали в компании.