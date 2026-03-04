https://ria.ru/20260304/pentagon-2078605117.html
В Пентагоне оценили, к чему приведет развитие ЕС систем высокоточных ударов
В Пентагоне оценили, к чему приведет развитие ЕС систем высокоточных ударов
В Пентагоне оценили, к чему приведет развитие ЕС систем высокоточных ударов
Вопросы о стратегической стабильности возникнут в случае развития Европой систем нанесения высокоточных ударов большой дальности, признал замглавы Пентагона по... РИА Новости, 04.03.2026
В Пентагоне оценили, к чему приведет развитие ЕС систем высокоточных ударов
Колби: развитие ЕС систем высокоточных ударов вызовет вопросы стратстабильности