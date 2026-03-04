Рейтинг@Mail.ru
В Пентагоне оценили, к чему приведет развитие ЕС систем высокоточных ударов - РИА Новости, 04.03.2026
22:41 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/pentagon-2078605117.html
В Пентагоне оценили, к чему приведет развитие ЕС систем высокоточных ударов
Вопросы о стратегической стабильности возникнут в случае развития Европой систем нанесения высокоточных ударов большой дальности, признал замглавы Пентагона по... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T22:41:00+03:00
2026-03-04T22:41:00+03:00
в мире
европа
украина
министерство обороны сша
европа
украина
в мире, европа, украина, министерство обороны сша
В мире, Европа, Украина, Министерство обороны США
В Пентагоне оценили, к чему приведет развитие ЕС систем высокоточных ударов

Колби: развитие ЕС систем высокоточных ударов вызовет вопросы стратстабильности

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Вопросы о стратегической стабильности возникнут в случае развития Европой систем нанесения высокоточных ударов большой дальности, признал замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби.
"Я думаю, что, по большому счету, мы хотим видеть Европу, которая способна взять на себя основную ответственность за собственную конвенциональную оборону. И, разумеется, конвенциональные средства поражения большой дальности - это действительно важная составляющая поля боя. Это можно наблюдать на Украине. Естественно, возникают вопросы стратегической стабильности. Я думаю, их в целом можно урегулировать", - сказал Колби во время выступления в Совете по международным делам, отвечая на вопрос о том, должна ли Европа создать собственный потенциал нанесения высокоточных ударов большой дальности.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В США заявили, что выступают против планов Европы развивать ядерный арсенал
Вчера, 22:06
 
В миреЕвропаУкраинаМинистерство обороны США
 
 
