В Пентагоне замялись, отвечая на вопрос об ударе по школе в Иране
В Пентагоне замялись, отвечая на вопрос об ударе по школе в Иране - РИА Новости, 04.03.2026
В Пентагоне замялись, отвечая на вопрос об ударе по школе в Иране
Шефу Пентагона Питу Хегсету пришлось резко поправлять себя, отвечая на вопрос об ударе по школе для девочек на юге Ирана, жертвами которого стали не менее 171... РИА Новости, 04.03.2026
В мире, Иран, США, Израиль, Аббас Аракчи, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Пентагоне замялись, отвечая на вопрос об ударе по школе в Иране
РИА Новости: Хегсет резко поправил себя при ответе на вопрос о школе в Иране