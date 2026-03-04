Рейтинг@Mail.ru
В Пентагоне замялись, отвечая на вопрос об ударе по школе в Иране - РИА Новости, 04.03.2026
17:30 04.03.2026
В Пентагоне замялись, отвечая на вопрос об ударе по школе в Иране
В Пентагоне замялись, отвечая на вопрос об ударе по школе в Иране
2026-03-04T17:30:00+03:00
2026-03-04T17:30:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
аббас аракчи
пит хегсет
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, аббас аракчи, пит хегсет, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Аббас Аракчи, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Пентагоне замялись, отвечая на вопрос об ударе по школе в Иране

РИА Новости: Хегсет резко поправил себя при ответе на вопрос о школе в Иране

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Шефу Пентагона Питу Хегсету пришлось резко поправлять себя, отвечая на вопрос об ударе по школе для девочек на юге Ирана, жертвами которого стали не менее 171 школьницы, передает корреспондент РИА Новости.
В среду в Пентагоне прошел брифинг для журналистов, на котором Хегсета спросили, что известно США об ударе по школе для девочек. Глава ведомства вначале сказал фразу: "Все, что я знаю".
Однако сразу вслед за этим Хегсет поправил себя, скорректировав ответ до слов: "Все, что я могу сказать". Затем чиновник сообщил, что Пентагон проводит расследование данных об ударе по школе для девочек.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе" на юге Ирана. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, жертвами атаки, в которой власти обвинили США и Израиль, стали не менее 171 школьницы.
Пентагон расследует данные об ударе по школе для девочек на юге Ирана
