В Пентагоне замялись, отвечая на вопрос об ударе по школе в Иране

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Шефу Пентагона Питу Хегсету пришлось резко поправлять себя, отвечая на вопрос об ударе по школе для девочек на юге Ирана, жертвами которого стали не менее 171 школьницы, передает корреспондент РИА Новости.

Однако сразу вслед за этим Хегсет поправил себя, скорректировав ответ до слов: "Все, что я могу сказать". Затем чиновник сообщил, что Пентагон проводит расследование данных об ударе по школе для девочек.