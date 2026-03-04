https://ria.ru/20260304/pensiya-2078343408.html
Россиянам рассказали, как рассчитать размер будущей пенсии
Россиянам рассказали, как рассчитать размер будущей пенсии
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Размер будущей пенсии можно рассчитать путем умножения количества индивидуальных пенсионных коэффициентов на стоимость одного коэффициента и прибавлением фиксированной выплаты, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
"В настоящее время формула расчета размера страховой пенсии по старости является достаточно простой, так как предполагает два математических действия. Первое действие - произведение числа набранных ИПК (индивидуальных пенсионных коэффициентов - ред.) и стоимости одного ИПК. Второе действие - добавление к полученному результату первого действия фиксированной выплаты", - сказал Балынин
Он объяснил, что сумма фиксированной выплаты и стоимость одного пенсионного коэффициента устанавливаются государством каждый год на основе индексации предыдущих значений. Так, в 2026 году стоимость одного пенсионного коэффициента составит 156,76 рублей, а фиксированная выплата - 9584,69 рублей.