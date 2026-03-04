https://ria.ru/20260304/ozhirenie-2078482498.html
Ожирение нельзя перерасти, оно только усугубляется, считает эксперт
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ожирение никогда нельзя перерасти, оно только усугубляется и увеличивается, сообщила руководитель Центра лечения и профилактики метаболических заболеваний и ожирения НМИЦ эндокринологии Минздрава России Ольга Васюкова.
"Ожирение никогда само по себе не перерастает, оно только усугубляется и увеличивается - удваивается, утраивается", - сказала Васюкова в ходе пресс-конференции в Москве
.
Она уточнила, что при вступлении ребенка в период подросткового возраста, 11-12,5 лет, в силу биологических законов у него снижается скорость обмена веществ. В этот период его организм начинает экономить энергию для того, чтобы обеспечить последующий линейный рост и развитие внутренних органов, а половые гормоны, которые активно включаются, стимулируют аппетит.
"Поэтому вот такой небольшой набор веса, это может быть несколько килограмм, может являться физиологической нормой. Но опять же, если мы измерим рост, вес, определим величину стандартных отклонений, это не будет равно ожирению", - пояснила эксперт.