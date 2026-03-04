Рейтинг@Mail.ru
Ожирение нельзя перерасти, оно только усугубляется, считает эксперт - РИА Новости, 04.03.2026
15:05 04.03.2026 (обновлено: 15:09 04.03.2026)
Ожирение нельзя перерасти, оно только усугубляется, считает эксперт
Ожирение нельзя перерасти, оно только усугубляется, считает эксперт
Ожирение нельзя перерасти, оно только усугубляется, считает эксперт

Васюкова: ожирение нельзя перерасти, оно только усугубляется

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ожирение никогда нельзя перерасти, оно только усугубляется и увеличивается, сообщила руководитель Центра лечения и профилактики метаболических заболеваний и ожирения НМИЦ эндокринологии Минздрава России Ольга Васюкова.
"Ожирение никогда само по себе не перерастает, оно только усугубляется и увеличивается - удваивается, утраивается", - сказала Васюкова в ходе пресс-конференции в Москве.
Врач в кабинете - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
У каждого третьего подростка в России есть ожирение, заявила Васюкова
Вчера, 14:10
Она уточнила, что при вступлении ребенка в период подросткового возраста, 11-12,5 лет, в силу биологических законов у него снижается скорость обмена веществ. В этот период его организм начинает экономить энергию для того, чтобы обеспечить последующий линейный рост и развитие внутренних органов, а половые гормоны, которые активно включаются, стимулируют аппетит.
"Поэтому вот такой небольшой набор веса, это может быть несколько килограмм, может являться физиологической нормой. Но опять же, если мы измерим рост, вес, определим величину стандартных отклонений, это не будет равно ожирению", - пояснила эксперт.
Ожирение - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Врач рассказала, как отличить ожирение от повышенной массы тела
18 февраля, 03:05
 
