Ожирение нельзя перерасти, оно только усугубляется, считает эксперт

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ожирение никогда нельзя перерасти, оно только усугубляется и увеличивается, сообщила руководитель Центра лечения и профилактики метаболических заболеваний и ожирения НМИЦ эндокринологии Минздрава России Ольга Васюкова.

"Ожирение никогда само по себе не перерастает, оно только усугубляется и увеличивается - удваивается, утраивается", - сказала Васюкова в ходе пресс-конференции в Москве

Она уточнила, что при вступлении ребенка в период подросткового возраста, 11-12,5 лет, в силу биологических законов у него снижается скорость обмена веществ. В этот период его организм начинает экономить энергию для того, чтобы обеспечить последующий линейный рост и развитие внутренних органов, а половые гормоны, которые активно включаются, стимулируют аппетит.