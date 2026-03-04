Экономика ожирения: как лишние килограммы снижают уровень жизни целых стран

Всемирная организация здравоохранения признала ожирение глобальной эпидемией XXI века: сегодня более миллиарда человек в мире живут с этим диагнозом. Настолько серьезной стала угроза, что с 2020 года 4 марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением.

И это не просто забота о красоте – избыточный вес давно перестал быть личной проблемой и превратился в макроэкономический фактор. Борьба с ним уже становится частью политики многих государств.

Ущерб для мира

Размах бедствия привел к тому, что ожирение все чаще стали обсуждать не только на приемах у эндокринологов, но и в правительственных кабинетах. И для этого есть веская причина, ведь экономическая цена вопроса измеряется триллионами.

По оценке World Obesity Federation – всемирной организации, занимающейся ожирением – совокупный ущерб глобальной экономике от избыточной массы тела и ожирения при сохранении нынешнего тренда к 2035 году может превысить 4 триллиона долларов в год (или около 3% мирового ВВП). Эта сумма складывается из затрат на лечение сопутствующих заболеваний (диабет, патологии сердечно-сосудистой системы) и косвенных потерь.

Если посмотреть на ситуацию в еще более отдаленной перспективе, то прогнозы ОЭСР выглядят не менее тревожно. Моделируя последствия до 2050 года, организация пишет, что избыточный вес и связанные с ним болезни сокращают ожидаемую продолжительность жизни в среднем на три года и давят на экономический рост через снижение объема ВВП и производительности труда.

Причина в том, что ожирение повышает риски сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней суставов и целого ряда онкологических заболеваний. Чем больше таких диагнозов, тем выше траты на врачей и лекарства.

Растут и непрямые потери: больничные, госпитализация, ограничения по здоровью или преждевременная потеря работоспособности. В итоге ожирение становится вопросом экономической политики государства, а не только системы здравоохранения.

Российский аспект

В России ситуация зеркально отражает мировую: диагноз имеют около 44 миллионов человек. Несмотря на масштабы бедствия, статистика лечения выглядит удручающе. В 2025 году терапию проходили только два миллиона пациентов.

Более того, даже приступив к лечению, многие завершают его раньше срока. Средний период терапии, по данным аналитики DSM Group, составил около 6 месяцев, что критически мало для формирования верного пищевого поведения.

При сохранении тенденции, к 2030 году каждый второй взрослый человек в стране будет жить с избыточной массой – это прямая дорога к сахарному диабету, сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям, а также ускоренному старению, предупредил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В России рост спроса на терапию ожирения совпал с перестройкой фармацевтического рынка. Перелом в борьбе мировой фармакологии с ожирением произошел в 2017 году с появлением препаратов на основе семаглутида – агониста рецепторов ГПП-1. Эти препараты являются аналогами инкретинов – естественных гормонов кишечника, отвечающих за множество процессов: от выработки инсулина до контроля аппетита. Инновационность препаратов состоит в том, что они воздействуют не на силу воли человека, а на контроль аппетита.

После ухода многих зарубежных брендов и отказа от поставок семаглутида в Россию отечественным производителям оставалось либо ускорить вывод иностранных аналогов, либо сосредоточиться на разработке собственных уникальных препаратов.

По пути инновационных разработок пошел один из ключевых российских игроков – биофармацевтическая компания "Промомед". В ее структуру входят собственный R&D-центр мирового уровня и высокотехнологичное предприятие – завод "Биохимик", что позволяет реализовать концепцию полного цикла производства "от идеи – к молекуле, от молекулы – к пациенту" и внедрять новейшие технологии для создания препаратов. Компания занимает первое место в России по количеству проведенных медицинских исследований.

По данным за 2025 год, выручка "Промомед" от продажи препаратов в сегменте эндокринология показала рост на 163% и превысила 21 миллиард рублей. Спрос на препараты от ожирения растет ежегодно, в 2025 году его объем составил 43 миллиарда рублей, что на 153% больше, чем годом ранее.

"Мы активно участвуем в программе импортозамещения и готовы обеспечить рынок широким спектром препаратов для лечения социально значимых заболеваний. Мы убеждены, что подлинное импортозамещение базируется на инновационных решениях, именно поэтому делаем ставку на собственные разработки. Отказавшись от производства копий, мы создаем уникальные технологии. Именно так в России и появился первый отечественный семаглутид – препарат “Квинсента”. Это не копия иностранного препарата. Мы разработали собственную технологию с улучшенными характеристиками качества и безопасности", – говорит директор по новым продуктам "Промомед" Кира Заславская.

Контроль массы тела – это один из ключевых факторов сохранения молодости и увеличения продолжительности жизни.

"Лишний вес запускает механизмы преждевременного старения: он провоцирует воспалительные процессы и снижает чувствительность к инсулину. Человек без этих проблем сохраняет активность и здоровье на долгие годы. Сегодня есть все основания считать, что именно агонисты рецепторов ГПП-1, особенно двойные, способны продлить период здоровой жизни. Отрадно, что именно российская фарминдустрия активно работает над тем, чтобы эти научные разработки стали доступны пациентам. Уже ведется создание тройного агониcта – препарата будущего. Его уникальность в воздействии на рецепторы глюкагона, что позволит еще эффективнее контролировать энергообмен и уровень глюкозы", – подчеркнул Петр Белый.