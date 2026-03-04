У каждого третьего подростка в России есть ожирение, заявила Васюкова

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Каждый десятый первоклассник и каждый третий подросток в России имеет диагноз "ожирение", рассказала руководитель Центра лечения и профилактики метаболических заболеваний и ожирения НМИЦ эндокринологии Минздрава России Ольга Васюкова.
"Сегодня детское ожирение является самым частым эндокринным заболеванием не только в России, но и во всем мире. Каждый десятый первоклассник в нашей стране, каждый третий подросток в нашей стране имеет диагноз ожирения и почти каждый третий-четвёртый в любом возрасте имеет диагноз избыточной массы тела", - сказала Васюкова в ходе пресс-конференции в Москве.
Она добавила, что до 80% таких детей, становясь взрослыми, останутся с проблемой лишнего веса, а также удвоят или утроят ее. Также к ним могут добавиться дополнительные коморбидные состояния.
По словам специалиста, ожирение у детей является независимым фактором риска ранней сердечно-сосудистой смертности.
"То есть ребенок пухлый, который до сих пор воспринимается в 5-7 лет, что это хорошо, что это умильно, но вот этот ребенок уже запрограммировано будет иметь меньшую продолжительность жизни", - отметила Васюкова.
Специалист рассказала, что уникальность детского ожирения состоит в том, что это потенциально обратимое состояние.
"Мы знаем, что если мы всё делаем правильно, у ребёнка есть избыточная масса тела ожирения в возрасте 7, 8, 9 лет, но если мы предпринимаем правильные мероприятия и ребенок худеет, то, как правило, этот ребенок не несет все последствия избыточной массы тела уже во взрослой жизни", - заключила эксперт.
