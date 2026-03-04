Рейтинг@Mail.ru
Открытки с днем рождения: 40 красивых картинок для скачивания бесплатно
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 04.03.2026 (обновлено: 18:16 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/otkrytki-s-dnem-rozhdeniya-skachat-besplatno-2078452907.html
Открытки с днем рождения: красивые и яркие картинки с поздравлениями
Открытки с днем рождения: 40 красивых картинок для скачивания бесплатно
Открытки с днем рождения: красивые и яркие картинки с поздравлениями
Яркая и оригинальная открытка — излюбленный способ миллионов россиян поздравить друзей и близких с днем рождения. В нашей подборке — десятки вариантов картинок... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:40:00+03:00
2026-03-04T18:16:00+03:00
открытки
день рождения
праздники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928522142_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ef3efc34222a7a6875bb19ca1153ee0a.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928522142_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_acdea437adeb9fa4ef9dec3e098d9108.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
открытки, день рождения, праздники
Открытки, день рождения, Праздники

Открытки с днем рождения: красивые и яркие картинки с поздравлениями

© iStock.com / Viorel KurnosovДень рождения
День рождения - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© iStock.com / Viorel Kurnosov
День рождения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Оглавление
Яркая и оригинальная открытка — излюбленный способ миллионов россиян поздравить друзей и близких с днем рождения. В нашей подборке — десятки вариантов картинок для скачивания, которые и мужчины, и женщины точно запомнят надолго.

Открытки с днем рождения для женщин

Слова иногда теряются, а искренние эмоции хочется сохранить. Яркая, красивая или смешная открытка — это маленький знак внимания. Мы собрали подборку готовых поздравлений с Днем рождения для женщин — мамы, бабушки, жены, дочки, подруги или коллеги — чтобы вам осталось только выбрать ту самую и подарить кусочек праздника.
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с пожеланиями новых впечатлений ко дню рождения
Открытка с пожеланиями новых впечатлений ко дню рождения - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с пожеланиями новых впечатлений ко дню рождения
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиКрасивая картинка с весенними цветами с днем рождения
Красивая картинка с весенними цветами с днем рождения - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Открытка создана РИА Новости
Красивая картинка с весенними цветами с днем рождения
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиМинималистичная открытка ко дню рождения
Минималистичная открытка ко дню рождения - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Открытка создана РИА Новости
Минималистичная открытка ко дню рождения
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиКартинка в нежных тонах с пожеланием Волшебного дня рождения
Картинка в нежных тонах с пожеланием Волшебного дня рождения - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Открытка создана РИА Новости
Картинка в нежных тонах с пожеланием Волшебного дня рождения
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиКосмическая открытка с падающей звездой
Космическая открытка с падающей звездой - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Открытка создана РИА Новости
Космическая открытка с падающей звездой
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиСтильная картинка ко дню рождения с подарком и белыми розами
Стильная картинка ко дню рождения с подарком и белыми розами - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Открытка создана РИА Новости
Стильная картинка ко дню рождения с подарком и белыми розами
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиНежная открытка с днем рождения для девушки с шариками и цветами
Нежная открытка с днем рождения для девушки с шариками и цветами - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Открытка создана РИА Новости
Нежная открытка с днем рождения для девушки с шариками и цветами
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиПоздравительная открытка с днем рождения с сердцем из цветов
Поздравительная открытка с днем рождения с сердцем из цветов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Открытка создана РИА Новости
Поздравительная открытка с днем рождения с сердцем из цветов
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиРетро-открытка с изображением бала
Ретро-открытка с изображением бала - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Открытка создана РИА Новости
Ретро-открытка с изображением бала
Скачать
Картинка с красивым закатом и девушкой на день рождения
Картинка с красивым закатом и девушкой на день рождения - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Картинка с красивым закатом и девушкой на день рождения
Скачать
Оригинальная картинка с цветами на день рождения женщине
Оригинальная картинка с цветами на день рождения женщине - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Оригинальная картинка с цветами на день рождения женщине
Скачать
Красивая открытка с шарами с днем рождения девушки
Красивая открытка с шарами с днем рождения девушки - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Красивая открытка с шарами с днем рождения девушки
Скачать
Открытка с букетом цветов для девушки
Открытка с букетом цветов для девушки - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Открытка с букетом цветов для девушки
Скачать
Красивая открытка с подарками на день рождения женщине
Красивая открытка с подарками на день рождения женщине - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Красивая открытка с подарками на день рождения женщине
Скачать
Цветочная картинка с днем рождения женщине для бесплатного скачивания
Цветочная картинка с днем рождения женщине для бесплатного скачивания - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Цветочная картинка с днем рождения женщине для бесплатного скачивания
Скачать
Картинка с пышным букетом цветов на день рождения девушке
Картинка с пышным букетом цветов на день рождения девушке - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Картинка с пышным букетом цветов на день рождения девушке
Скачать
Открытка-поздравления женщине с днем рождения
Открытка-поздравления женщине с днем рождения - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Открытка-поздравления женщине с днем рождения
Скачать
Оригинальная картинка с днем рождения для всех женщин
Оригинальная картинка с днем рождения для всех женщин - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Оригинальная картинка с днем рождения для всех женщин
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка для девушки с днем рождения с луной и рекой
Открытка для девушки с днем рождения с луной и рекой - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка для девушки с днем рождения с луной и рекой
Скачать

Открытки с днем рождения для мужчин

В эпоху мессенджеров цифровая открытка стала быстрым и удобным способом поздравить с праздником. Эта подборка открыток с Днем рождения поможет вам выразить свои чувства для именинника — папы, брата, мужа, дедушки или друга.
© Открытка создана РИА НовостиКартинка ко дню рождения с праздничным салютом над городом
Картинка ко дню рождения с праздничным салютом над городом - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Открытка создана РИА Новости
Картинка ко дню рождения с праздничным салютом над городом
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с днем рождения защитнику Отечества
Открытка с днем рождения защитнику Отечества - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с днем рождения защитнику Отечества
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиЭлегантная открытка ко дню рождения
Элегантная открытка ко дню рождения - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Открытка создана РИА Новости
Элегантная открытка ко дню рождения
Скачать
© Фото создано РИА НовостиЯркая спортивная картинка с пожеланиями к празднику
Яркая спортивная картинка с пожеланиями к празднику - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото создано РИА Новости
Яркая спортивная картинка с пожеланиями к празднику
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиЯркая картинка ко дню рождения с восходом солнца
Яркая картинка ко дню рождения с восходом солнца - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Открытка создана РИА Новости
Яркая картинка ко дню рождения с восходом солнца
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка к празднику в цветах хаки
Открытка к празднику в цветах хаки - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка к празднику в цветах хаки
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиКартинка с пожеланиями для любителей походов и путешествий
Картинка с пожеланиями для любителей походов и путешествий - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Открытка создана РИА Новости
Картинка с пожеланиями для любителей походов и путешествий
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиПраздничная открытка для любителя футбола
Праздничная открытка для любителя футбола - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Открытка создана РИА Новости
Праздничная открытка для любителя футбола
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиКартинка со спорткаром ко дню рождения
Картинка со спорткаром ко дню рождения - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Открытка создана РИА Новости
Картинка со спорткаром ко дню рождения
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиЯркая и стильная картинка ко дню рождения
Яркая и стильная картинка ко дню рождения - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Открытка создана РИА Новости
Яркая и стильная картинка ко дню рождения
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с пожеланиями ко дню рождения в темных тонах
Открытка с пожеланиями ко дню рождения в темных тонах - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с пожеланиями ко дню рождения в темных тонах
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиПоздравительная открытка с днем рождения для любителя мотоциклов
Поздравительная открытка с днем рождения для любителя мотоциклов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Открытка создана РИА Новости
Поздравительная открытка с днем рождения для любителя мотоциклов
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиЯркая открытка с днем рождения с тортом, шампанским и подарками
Яркая открытка с днем рождения с тортом, шампанским и подарками - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Открытка создана РИА Новости
Яркая открытка с днем рождения с тортом, шампанским и подарками
Скачать
Оригинальная открытка мужчине на день рождения
Оригинальная открытка мужчине на день рождения - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Оригинальная открытка мужчине на день рождения
Скачать
Мужчина с котом поздравляют с днем рождения
Мужчина с котом поздравляют с днем рождения - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Мужчина с котом поздравляют с днем рождения
Скачать
Открытка с поздравлением с днем рождения для рыбака
Открытка с поздравлением с днем рождения для рыбака - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Открытка с поздравлением с днем рождения для рыбака
Скачать
Скачать бесплатно красивую открытку на день рождения мужчине
Скачать бесплатно красивую открытку на день рождения мужчине - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Скачать бесплатно красивую открытку на день рождения мужчине
Скачать
Открытка с автомобилем на день рождения
Открытка с автомобилем на день рождения - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Открытка с автомобилем на день рождения
Скачать
Красивая открытка с днем рождения для любителей путешествовать
Красивая открытка с днем рождения для любителей путешествовать - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Красивая открытка с днем рождения для любителей путешествовать
Скачать
Картинка с днем рождения для рыбака
Картинка с днем рождения для рыбака - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Картинка с днем рождения для рыбака
Скачать
Открытка с пивом и орешками для мужчины на день рождения
Открытка с пивом и орешками для мужчины на день рождения - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Открытка с пивом и орешками для мужчины на день рождения
Скачать
Открытка с днем рождения для автомобилиста
Открытка с днем рождения для автомобилиста - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Открытка с днем рождения для автомобилиста
Скачать
Открытка с поздравлением с днем рождения со львом для мужчины
Открытка с поздравлением с днем рождения со львом для мужчины - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Открытка с поздравлением с днем рождения со львом для мужчины
Скачать

Открытки с днем рождения для детей

День рождения ребенка — это маленькое чудо, полное смеха и ожидания волшебства. И даже сама открытка в этот день должна настоящим ключиком к празднику. Выбирайте ту самую, которая заставит именинника или именинницу широко улыбнуться и почувствовать себя самым главным героем дня!
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с днем рождения с девушкой в наушниках
Открытка с днем рождения с девушкой в наушниках - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с днем рождения с девушкой в наушниках
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка ко дню рождения в мультяшном стиле
Открытка ко дню рождения в мультяшном стиле - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка ко дню рождения в мультяшном стиле
Скачать
Оригинальная картинка с днем рождения для скачивания
Оригинальная картинка с днем рождения для скачивания - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Оригинальная картинка с днем рождения для скачивания
Скачать
Открытка с днем рождения в стиле игры Dendy
Открытка с днем рождения в стиле игры Dendy - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Открытка с днем рождения в стиле игры Dendy
Скачать
Оригинальная картинка с кошкой на день рождения
Оригинальная картинка с кошкой на день рождения - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Оригинальная картинка с кошкой на день рождения
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка С днем рождения для супергероя
Открытка С днем рождения для супергероя - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка С днем рождения для супергероя
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка С днем рождения для геймера
Открытка С днем рождения для геймера - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка С днем рождения для геймера
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиМилая картинка с пандой на день рождения
Милая картинка с пандой на день рождения - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Открытка создана РИА Новости
Милая картинка с пандой на день рождения
Скачать

Как выбрать открытку на день рождения

В нашей подборке множество вариантов на любой вкус. При выборе картинки учитывайте характер отношений с именинником, возраст и увлечения. Именинник любит автомобили, рыбалку, путешествовать, игры? Вы точно найдете подходящий вариант открытки, который оценит ее получатель.
Что можно написать в открытке "С днем рождения"? Добавьте искренние пожелания, вспомните что-то личное, упомяните особенные качества именинника, которые вы цените, напомните о приятных встречах или поездках. Тогда открытка станет по-настоящему особенной, когда человек находится далеко и у вас нет возможности увидеться лично.
Как скачать выбранную открытку с этой страницы? Для бесплатного сохранения нажмите кнопку "скачать" под картинкой. Файл в оригинальном качестве автоматически сохранится в папку загрузок вашего смартфона и компьютера. Сразу после этого вы сможете отправить ее в мессенджере или социальной сети.
 
Открыткидень рожденияПраздники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала