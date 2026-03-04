Открытки с днем рождения: красивые и яркие картинки с поздравлениями

Яркая и оригинальная открытка — излюбленный способ миллионов россиян поздравить друзей и близких с днем рождения. В нашей подборке — десятки вариантов картинок для скачивания, которые и мужчины, и женщины точно запомнят надолго.

Открытки с днем рождения для женщин

Слова иногда теряются, а искренние эмоции хочется сохранить. Яркая, красивая или смешная открытка — это маленький знак внимания. Мы собрали подборку готовых поздравлений с Днем рождения для женщин — мамы, бабушки, жены, дочки, подруги или коллеги — чтобы вам осталось только выбрать ту самую и подарить кусочек праздника.

© Открытка создана РИА Новости Открытка с пожеланиями новых впечатлений ко дню рождения © Открытка создана РИА Новости Открытка с пожеланиями новых впечатлений ко дню рождения Скачать

© Открытка создана РИА Новости Красивая картинка с весенними цветами с днем рождения © Открытка создана РИА Новости Красивая картинка с весенними цветами с днем рождения Скачать

© Открытка создана РИА Новости Минималистичная открытка ко дню рождения © Открытка создана РИА Новости Минималистичная открытка ко дню рождения Скачать

© Открытка создана РИА Новости Картинка в нежных тонах с пожеланием Волшебного дня рождения © Открытка создана РИА Новости Картинка в нежных тонах с пожеланием Волшебного дня рождения Скачать

© Открытка создана РИА Новости Космическая открытка с падающей звездой © Открытка создана РИА Новости Космическая открытка с падающей звездой Скачать

© Открытка создана РИА Новости Стильная картинка ко дню рождения с подарком и белыми розами © Открытка создана РИА Новости Стильная картинка ко дню рождения с подарком и белыми розами Скачать

© Открытка создана РИА Новости Нежная открытка с днем рождения для девушки с шариками и цветами © Открытка создана РИА Новости Нежная открытка с днем рождения для девушки с шариками и цветами Скачать

© Открытка создана РИА Новости Поздравительная открытка с днем рождения с сердцем из цветов © Открытка создана РИА Новости Поздравительная открытка с днем рождения с сердцем из цветов Скачать

© Открытка создана РИА Новости Ретро-открытка с изображением бала © Открытка создана РИА Новости Ретро-открытка с изображением бала Скачать

Картинка с красивым закатом и девушкой на день рождения Картинка с красивым закатом и девушкой на день рождения Скачать

Оригинальная картинка с цветами на день рождения женщине Оригинальная картинка с цветами на день рождения женщине Скачать

Красивая открытка с шарами с днем рождения девушки Красивая открытка с шарами с днем рождения девушки Скачать

Открытка с букетом цветов для девушки Открытка с букетом цветов для девушки Скачать

Красивая открытка с подарками на день рождения женщине Красивая открытка с подарками на день рождения женщине Скачать

Цветочная картинка с днем рождения женщине для бесплатного скачивания Цветочная картинка с днем рождения женщине для бесплатного скачивания Скачать

Картинка с пышным букетом цветов на день рождения девушке Картинка с пышным букетом цветов на день рождения девушке Скачать

Открытка-поздравления женщине с днем рождения Открытка-поздравления женщине с днем рождения Скачать

Оригинальная картинка с днем рождения для всех женщин Оригинальная картинка с днем рождения для всех женщин Скачать

© Открытка создана РИА Новости Открытка для девушки с днем рождения с луной и рекой © Открытка создана РИА Новости Открытка для девушки с днем рождения с луной и рекой Скачать

Открытки с днем рождения для мужчин

В эпоху мессенджеров цифровая открытка стала быстрым и удобным способом поздравить с праздником. Эта подборка открыток с Днем рождения поможет вам выразить свои чувства для именинника — папы, брата, мужа, дедушки или друга.

© Открытка создана РИА Новости Картинка ко дню рождения с праздничным салютом над городом © Открытка создана РИА Новости Картинка ко дню рождения с праздничным салютом над городом Скачать

© Открытка создана РИА Новости Открытка с днем рождения защитнику Отечества © Открытка создана РИА Новости Открытка с днем рождения защитнику Отечества Скачать

© Открытка создана РИА Новости Элегантная открытка ко дню рождения © Открытка создана РИА Новости Элегантная открытка ко дню рождения Скачать

© Фото создано РИА Новости Яркая спортивная картинка с пожеланиями к празднику © Фото создано РИА Новости Яркая спортивная картинка с пожеланиями к празднику Скачать

© Открытка создана РИА Новости Яркая картинка ко дню рождения с восходом солнца © Открытка создана РИА Новости Яркая картинка ко дню рождения с восходом солнца Скачать

© Открытка создана РИА Новости Открытка к празднику в цветах хаки © Открытка создана РИА Новости Открытка к празднику в цветах хаки Скачать

© Открытка создана РИА Новости Картинка с пожеланиями для любителей походов и путешествий © Открытка создана РИА Новости Картинка с пожеланиями для любителей походов и путешествий Скачать

© Открытка создана РИА Новости Праздничная открытка для любителя футбола © Открытка создана РИА Новости Праздничная открытка для любителя футбола Скачать

© Открытка создана РИА Новости Картинка со спорткаром ко дню рождения © Открытка создана РИА Новости Картинка со спорткаром ко дню рождения Скачать

© Открытка создана РИА Новости Яркая и стильная картинка ко дню рождения © Открытка создана РИА Новости Яркая и стильная картинка ко дню рождения Скачать

© Открытка создана РИА Новости Открытка с пожеланиями ко дню рождения в темных тонах © Открытка создана РИА Новости Открытка с пожеланиями ко дню рождения в темных тонах Скачать

© Открытка создана РИА Новости Поздравительная открытка с днем рождения для любителя мотоциклов © Открытка создана РИА Новости Поздравительная открытка с днем рождения для любителя мотоциклов Скачать

© Открытка создана РИА Новости Яркая открытка с днем рождения с тортом, шампанским и подарками © Открытка создана РИА Новости Яркая открытка с днем рождения с тортом, шампанским и подарками Скачать

Оригинальная открытка мужчине на день рождения Оригинальная открытка мужчине на день рождения Скачать

Мужчина с котом поздравляют с днем рождения Мужчина с котом поздравляют с днем рождения Скачать

Открытка с поздравлением с днем рождения для рыбака Открытка с поздравлением с днем рождения для рыбака Скачать

Скачать бесплатно красивую открытку на день рождения мужчине Скачать бесплатно красивую открытку на день рождения мужчине Скачать

Открытка с автомобилем на день рождения Открытка с автомобилем на день рождения Скачать

Красивая открытка с днем рождения для любителей путешествовать Красивая открытка с днем рождения для любителей путешествовать Скачать

Картинка с днем рождения для рыбака Картинка с днем рождения для рыбака Скачать

Открытка с пивом и орешками для мужчины на день рождения Открытка с пивом и орешками для мужчины на день рождения Скачать

Открытка с днем рождения для автомобилиста Открытка с днем рождения для автомобилиста Скачать

Открытка с поздравлением с днем рождения со львом для мужчины Открытка с поздравлением с днем рождения со львом для мужчины Скачать

Открытки с днем рождения для детей

День рождения ребенка — это маленькое чудо, полное смеха и ожидания волшебства. И даже сама открытка в этот день должна настоящим ключиком к празднику. Выбирайте ту самую, которая заставит именинника или именинницу широко улыбнуться и почувствовать себя самым главным героем дня!

© Открытка создана РИА Новости Открытка с днем рождения с девушкой в наушниках © Открытка создана РИА Новости Открытка с днем рождения с девушкой в наушниках Скачать

© Открытка создана РИА Новости Открытка ко дню рождения в мультяшном стиле © Открытка создана РИА Новости Открытка ко дню рождения в мультяшном стиле Скачать

Оригинальная картинка с днем рождения для скачивания Оригинальная картинка с днем рождения для скачивания Скачать

Открытка с днем рождения в стиле игры Dendy Открытка с днем рождения в стиле игры Dendy Скачать

Оригинальная картинка с кошкой на день рождения Оригинальная картинка с кошкой на день рождения Скачать

© Открытка создана РИА Новости Открытка С днем рождения для супергероя © Открытка создана РИА Новости Открытка С днем рождения для супергероя Скачать

© Открытка создана РИА Новости Открытка С днем рождения для геймера © Открытка создана РИА Новости Открытка С днем рождения для геймера Скачать

© Открытка создана РИА Новости Милая картинка с пандой на день рождения © Открытка создана РИА Новости Милая картинка с пандой на день рождения Скачать

Как выбрать открытку на день рождения

В нашей подборке множество вариантов на любой вкус. При выборе картинки учитывайте характер отношений с именинником, возраст и увлечения. Именинник любит автомобили, рыбалку, путешествовать, игры? Вы точно найдете подходящий вариант открытки, который оценит ее получатель.

Что можно написать в открытке "С днем рождения"? Добавьте искренние пожелания, вспомните что-то личное, упомяните особенные качества именинника, которые вы цените, напомните о приятных встречах или поездках. Тогда открытка станет по-настоящему особенной, когда человек находится далеко и у вас нет возможности увидеться лично.