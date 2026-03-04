Открытки с днем рождения: красивые и яркие картинки с поздравлениями

Яркая и оригинальная открытка — излюбленный способ миллионов россиян поздравить друзей и близких с днем рождения. В нашей подборке — десятки вариантов картинок для скачивания, которые и мужчины, и женщины точно запомнят надолго.
Открытки с днем рождения для женщин
Слова иногда теряются, а искренние эмоции хочется сохранить. Яркая, красивая или смешная открытка — это маленький знак внимания. Мы собрали подборку готовых поздравлений с Днем рождения для женщин — мамы, бабушки, жены, дочки, подруги или коллеги — чтобы вам осталось только выбрать ту самую и подарить кусочек праздника.
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с пожеланиями новых впечатлений ко дню рождения
© Открытка создана РИА НовостиКрасивая картинка с весенними цветами с днем рождения
© Открытка создана РИА НовостиМинималистичная открытка ко дню рождения
© Открытка создана РИА НовостиКартинка в нежных тонах с пожеланием Волшебного дня рождения
© Открытка создана РИА НовостиКосмическая открытка с падающей звездой
© Открытка создана РИА НовостиСтильная картинка ко дню рождения с подарком и белыми розами
© Открытка создана РИА НовостиНежная открытка с днем рождения для девушки с шариками и цветами
© Открытка создана РИА НовостиПоздравительная открытка с днем рождения с сердцем из цветов
© Открытка создана РИА НовостиРетро-открытка с изображением бала
Картинка с красивым закатом и девушкой на день рождения
Оригинальная картинка с цветами на день рождения женщине
Красивая открытка с шарами с днем рождения девушки
Красивая открытка с подарками на день рождения женщине
Цветочная картинка с днем рождения женщине для бесплатного скачивания
Картинка с пышным букетом цветов на день рождения девушке
Оригинальная картинка с днем рождения для всех женщин
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка для девушки с днем рождения с луной и рекой
Открытки с днем рождения для мужчин
В эпоху мессенджеров цифровая открытка стала быстрым и удобным способом поздравить с праздником. Эта подборка открыток с Днем рождения поможет вам выразить свои чувства для именинника — папы, брата, мужа, дедушки или друга.
© Открытка создана РИА НовостиКартинка ко дню рождения с праздничным салютом над городом
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с днем рождения защитнику Отечества
© Открытка создана РИА НовостиЭлегантная открытка ко дню рождения
© Фото создано РИА НовостиЯркая спортивная картинка с пожеланиями к празднику
© Открытка создана РИА НовостиЯркая картинка ко дню рождения с восходом солнца
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка к празднику в цветах хаки
© Открытка создана РИА НовостиКартинка с пожеланиями для любителей походов и путешествий
© Открытка создана РИА НовостиПраздничная открытка для любителя футбола
© Открытка создана РИА НовостиКартинка со спорткаром ко дню рождения
© Открытка создана РИА НовостиЯркая и стильная картинка ко дню рождения
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с пожеланиями ко дню рождения в темных тонах
© Открытка создана РИА НовостиПоздравительная открытка с днем рождения для любителя мотоциклов
© Открытка создана РИА НовостиЯркая открытка с днем рождения с тортом, шампанским и подарками
Открытка с поздравлением с днем рождения для рыбака
Скачать бесплатно красивую открытку на день рождения мужчине
Красивая открытка с днем рождения для любителей путешествовать
Открытка с пивом и орешками для мужчины на день рождения
Открытка с поздравлением с днем рождения со львом для мужчины
Открытки с днем рождения для детей
День рождения ребенка — это маленькое чудо, полное смеха и ожидания волшебства. И даже сама открытка в этот день должна настоящим ключиком к празднику. Выбирайте ту самую, которая заставит именинника или именинницу широко улыбнуться и почувствовать себя самым главным героем дня!
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с днем рождения с девушкой в наушниках
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка ко дню рождения в мультяшном стиле
Оригинальная картинка с днем рождения для скачивания
Оригинальная картинка с кошкой на день рождения
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка С днем рождения для супергероя
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка С днем рождения для геймера
© Открытка создана РИА НовостиМилая картинка с пандой на день рождения
Как выбрать открытку на день рождения
В нашей подборке множество вариантов на любой вкус. При выборе картинки учитывайте характер отношений с именинником, возраст и увлечения. Именинник любит автомобили, рыбалку, путешествовать, игры? Вы точно найдете подходящий вариант открытки, который оценит ее получатель.
Что можно написать в открытке "С днем рождения"? Добавьте искренние пожелания, вспомните что-то личное, упомяните особенные качества именинника, которые вы цените, напомните о приятных встречах или поездках. Тогда открытка станет по-настоящему особенной, когда человек находится далеко и у вас нет возможности увидеться лично.
Как скачать выбранную открытку с этой страницы? Для бесплатного сохранения нажмите кнопку "скачать" под картинкой. Файл в оригинальном качестве автоматически сохранится в папку загрузок вашего смартфона и компьютера. Сразу после этого вы сможете отправить ее в мессенджере или социальной сети.