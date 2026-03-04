Российский антидроновый "конструктор" прошел испытания

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Комплекс "Радон-О", из элементов которого можно как из конструктора собрать оптимальную антидроновую защиту, прошел испытания и подтвердил свою эффективность как против коммерческих квадрокоптеров, так и более сложных аппаратов, сообщил "Ростех".

"Антидроновый комплекс " Ростеха " "Радон-О" подтвердил свою эффективность против различных типов БПЛА. Это изделие нашего холдинга "Росэл" можно назвать конструктором антидроновой защиты, из которого можно собрать универсальный комплексный щит от беспилотных угроз", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.

Отмечается, что в комплекс входят радиолокационная станция "Буг", которая отслеживает малоразмерные цели на малой высоте, а также радиотехнический модуль "Терней-М", для мониторинга эфира и фиксации каналов связи. Также а его составе оптико-электронная система "Неман", классифицирующая цель и удерживающая ее, подсистема радиоэлектронного подавления "Двина-50", которая перекрывает каналы управления и навигации дрона.

При этом действия всех элементов синхронизируются при помощи системы "Дон". Программное обеспечение объединяет данные в цифровую карту с отметкой об уровне угрозы.