Рейтинг@Mail.ru
Российский антидроновый "конструктор" прошел испытания - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:37 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/oruzhie-2078360394.html
Российский антидроновый "конструктор" прошел испытания
Российский антидроновый "конструктор" прошел испытания - РИА Новости, 04.03.2026
Российский антидроновый "конструктор" прошел испытания
Комплекс "Радон-О", из элементов которого можно как из конструктора собрать оптимальную антидроновую защиту, прошел испытания и подтвердил свою эффективность... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T07:37:00+03:00
2026-03-04T07:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
ростех
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/20/1521092094_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a4a11245d09cf77f23208329cd4f3c40.jpg
https://ria.ru/20260108/patrony-2066843272.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/20/1521092094_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_208964bcc72406359268421113f7a581.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, ростех, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Ростех, Безопасность
Российский антидроновый "конструктор" прошел испытания

«Ростех»: комплекс «Радон-О» прошел испытания и доказал свою эффективность

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПавильон компании "Ростех"
Павильон компании Ростех - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Павильон компании "Ростех". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Комплекс "Радон-О", из элементов которого можно как из конструктора собрать оптимальную антидроновую защиту, прошел испытания и подтвердил свою эффективность как против коммерческих квадрокоптеров, так и более сложных аппаратов, сообщил "Ростех".
"Антидроновый комплекс "Ростеха" "Радон-О" подтвердил свою эффективность против различных типов БПЛА. Это изделие нашего холдинга "Росэл" можно назвать конструктором антидроновой защиты, из которого можно собрать универсальный комплексный щит от беспилотных угроз", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
Патроны IGLA 100. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В российские войска начали поступать сверхтвердые антидроновые патроны
8 января, 09:06
Отмечается, что в комплекс входят радиолокационная станция "Буг", которая отслеживает малоразмерные цели на малой высоте, а также радиотехнический модуль "Терней-М", для мониторинга эфира и фиксации каналов связи. Также а его составе оптико-электронная система "Неман", классифицирующая цель и удерживающая ее, подсистема радиоэлектронного подавления "Двина-50", которая перекрывает каналы управления и навигации дрона.
При этом действия всех элементов синхронизируются при помощи системы "Дон". Программное обеспечение объединяет данные в цифровую карту с отметкой об уровне угрозы.
"Испытания подтвердили, что "Радон-О" эффективен на промышленных объектах. Он подходит для защиты производственных объектов, нефтегазовой и транспортной инфраструктуры, мест проведения массовых мероприятий. Система продемонстрировала высокую эффективность как против коммерческих квадрокоптеров, так и против более сложных аппаратов, способных менять каналы связи", - сказали в "Ростехе".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРостехБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала