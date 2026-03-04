Рейтинг@Mail.ru
Путин объявил благодарность джазовому оркестру под управлением Бутмана - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:56 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/orkestr-2078579509.html
Путин объявил благодарность джазовому оркестру под управлением Бутмана
Путин объявил благодарность джазовому оркестру под управлением Бутмана - РИА Новости, 04.03.2026
Путин объявил благодарность джазовому оркестру под управлением Бутмана
Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста РФ Игоря Бутмана удостоен благодарности президента России, соответствующий документ размещен на... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T19:56:00+03:00
2026-03-04T19:56:00+03:00
россия
москва
игорь бутман
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_f5ffa1629d9c3b90dcd47266fbdd3d7a.jpg
https://ria.ru/20260304/putin-2078575466.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_66a8cc0f68b080baa0304264a1c22c30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, игорь бутман, владимир путин
Россия, Москва, Игорь Бутман, Владимир Путин
Путин объявил благодарность джазовому оркестру под управлением Бутмана

Путин объявил благодарность московскому джазовому оркестру Бутмана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста РФ Игоря Бутмана удостоен благодарности президента России, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Объявить благодарность президента Российской Федерации коллективам: государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана", - говорится в тексте распоряжения.
Кроме того, президент России Владимир Путин отметил благодарностью государственный симфонический оркестр "Новая Россия" и Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Путин поощрил работников стратегически важных предприятий атомной отрасли
Вчера, 19:45
 
РоссияМоскваИгорь БутманВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала