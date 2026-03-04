https://ria.ru/20260304/orkestr-2078579509.html
Путин объявил благодарность джазовому оркестру под управлением Бутмана
Путин объявил благодарность джазовому оркестру под управлением Бутмана
Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста РФ Игоря Бутмана удостоен благодарности президента России, соответствующий документ размещен на... РИА Новости, 04.03.2026
Путин объявил благодарность джазовому оркестру под управлением Бутмана
