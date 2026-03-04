Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько американцев одобряют операцию против Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 04.03.2026 (обновлено: 10:03 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/opros-2078381177.html
Опрос показал, сколько американцев одобряют операцию против Ирана
Опрос показал, сколько американцев одобряют операцию против Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
Опрос показал, сколько американцев одобряют операцию против Ирана
Американское общество разделилось пополам в вопросе одобрения или неодобрения операции США против Ирана, свидетельствует опрос телеканала Fox News. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T10:02:00+03:00
2026-03-04T10:03:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077601531_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_969110dfe693f3985875988ca9486853.jpg
https://ria.ru/20260304/vashington-2078372316.html
https://ria.ru/20260304/ssha-2078164271.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077601531_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_068b69480e33d14727833abdc6312c8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Опрос показал, сколько американцев одобряют операцию против Ирана

Fox News: американцы разделились пополам в вопросе поддержки операции в Иране

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкАкция против ударов по Ирану в Нью-Йорке
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Американское общество разделилось пополам в вопросе одобрения или неодобрения операции США против Ирана, свидетельствует опрос телеканала Fox News.
По его данным, ровно 50% выступают в поддержку военных действий, а другие 50% респондентов – против. При этом 61% участников опроса считают, что Иран представляет "реальную угрозу национальной безопасности" США.
Президент США Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
СМИ узнали о возможном расколе между Вэнсом и Трампом по ситуации с Ираном
Вчера, 09:26
Чуть более половины, 51%, полагают, что действия администрации США отрицательно сказались на безопасности страны, при том что в июле этот показатель составлял 43%, говорится в материале.
Опрос проводился с 28 февраля по 2 марта среди 1004 зарегистрированных избирателей путем случайной выборки по телефону и онлайн. Погрешность составляет 3%.
США и Израиль нанесли 28 февраля, серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Мы отвыкли от такого". Что испугало американцев после атаки на Иран
Вчера, 08:00
 
В миреСШАИранИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала