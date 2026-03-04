https://ria.ru/20260304/opros-2078381177.html
Опрос показал, сколько американцев одобряют операцию против Ирана
Опрос показал, сколько американцев одобряют операцию против Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
Опрос показал, сколько американцев одобряют операцию против Ирана
Американское общество разделилось пополам в вопросе одобрения или неодобрения операции США против Ирана, свидетельствует опрос телеканала Fox News. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T10:02:00+03:00
2026-03-04T10:02:00+03:00
2026-03-04T10:03:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077601531_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_969110dfe693f3985875988ca9486853.jpg
https://ria.ru/20260304/vashington-2078372316.html
https://ria.ru/20260304/ssha-2078164271.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077601531_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_068b69480e33d14727833abdc6312c8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Опрос показал, сколько американцев одобряют операцию против Ирана
Fox News: американцы разделились пополам в вопросе поддержки операции в Иране