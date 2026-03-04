https://ria.ru/20260304/obrazovanie-2078526460.html
Путин заявил о важности эффективного решения задач по развитию образования
Президент России Владимир Путин заявил, что от эффективного решения задач по развитию системы образования РФ зависит рост кадрового потенциала страны. РИА Новости, 04.03.2026
россия
образование - общество
владимир путин
россия
Путин: от решения задач по развитию образования зависит кадровый потенциал РФ