18:09 04.03.2026
Судья в Париже допросил Новикову по делу о шпионаже, сообщил адвокат
в мире
париж
россия
франция
в мире, париж, россия, франция
В мире, Париж, Россия, Франция
ПАРИЖ, 4 мар – РИА Новости. Следственный судья в Париже вызвал на допрос российскую активистку Анну Новикову, задержанную во Франции по обвинению в шпионаже, она снова будет вызвана на допрос через три месяца, сообщил РИА Новости ее адвокат Филипп де Вёль.
"Я только что вышел из кабинета следственного судьи, где у нас состоялся второй допрос по делу Анны. На этой встрече обсуждались вопросы о текущем расследовании, о сделанных заявлениях и тому подобное", - сообщил адвокат.
Он отметил, что не может рассказать детали допроса из-за конфиденциальности расследования.
"Проблема в том, что расследование является сложным, материалы дела объемны, как сказал судья, и значительны. Поэтому предварительное расследование, вероятно, продлится довольно долго", - заявил де Вёль.
По словам адвоката, следующий допрос россиянки у судьи состоится через три месяца.
О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса "SOS Donbass", в том числе гражданки РФ Анны Новиковой, сообщила 25 ноября 2025 года газета Parisien. С ней были также задержаны француз Венсан П. и гражданин Украины Вячеслав П.
По данным газеты, которая ссылалась на прокуратуру, задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства", и "заговоре с целью совершения преступления".
Посольство РФ 26 ноября подтвердило РИА Новости факт задержания Новиковой. В дипмиссии обратили внимание на наличие у нее французского гражданства, что, по признанию дипломатов, в определенной степени ограничивает их возможности в этом деле.
Анна Новикова сотрудничала с РИА Новости как внештатный стрингер.
