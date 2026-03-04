Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах готовы обсуждать ядерное сотрудничество с Францией, пишут СМИ
16:55 04.03.2026
В Нидерландах готовы обсуждать ядерное сотрудничество с Францией, пишут СМИ
Правительство и парламент Нидерландов поддерживают идею Франции об обсуждении возможности более тесного сотрудничества в сфере ядерного сдерживания, передает...
франция
европа
в мире
нидерланды
эммануэль макрон
нато
франция
европа
нидерланды
франция, европа, в мире, нидерланды, эммануэль макрон, нато
Франция, Европа, В мире, Нидерланды, Эммануэль Макрон, НАТО
В Нидерландах готовы обсуждать ядерное сотрудничество с Францией, пишут СМИ

NOS: в Нидерландах поддерживают идею Франции о ядерном сотрудничестве

ГААГА, 4 мар - РИА Новости. Правительство и парламент Нидерландов поддерживают идею Франции об обсуждении возможности более тесного сотрудничества в сфере ядерного сдерживания, передает телерадиокорпорация NOS.
Правительство Нидерландов и парламент допускают возможность обсуждения сотрудничества с Францией в сфере ядерного сдерживания. Кабинет министров поддержал идею диалога и направил соответствующее письмо в нижнюю палату парламента.
Госдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В Госдуме прокомментировали желание Франции наращивать ядерный арсенал
2 марта, 19:54
Кабмин считает, что ухудшение ситуации в сфере безопасности в Европе, в частности из-за конфликта на Украине, требует от европейских стран большей ответственности за собственную оборону.
В парламенте также положительно отозвались о предложении Макрона обсудить более тесное сотрудничество в Европе в области ядерного оружия. Так, депутат парламента от коалиционной партии CDA Мас Ван Лансхот считает, что Европа может занимать "сильную позицию" в мире только благодаря сотрудничеству между государствами-членами.
Оппозиционный блок "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) отреагировал более осторожно, но депутат от партии Кати Пири всё же назвала французское предложение о начале переговоров "интересным" из-за непредсказуемости международных событий.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам Макрона, восемь стран уже согласились присоединиться к диалогу о сотрудничестве по вопросам ядерного сдерживания.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Аналитик рассказал о целях новой ядерной доктрины Франции
2 марта, 19:45
 
