В Нидерландах готовы обсуждать ядерное сотрудничество с Францией, пишут СМИ

ГААГА, 4 мар - РИА Новости. Правительство и парламент Нидерландов поддерживают идею Франции об обсуждении возможности более тесного сотрудничества в сфере ядерного сдерживания, передает телерадиокорпорация NOS.

Оппозиционный блок "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) отреагировал более осторожно, но депутат от партии Кати Пири всё же назвала французское предложение о начале переговоров "интересным" из-за непредсказуемости международных событий.