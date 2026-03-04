В Нидерландах готовы обсуждать ядерное сотрудничество с Францией, пишут СМИ

ГААГА, 4 мар - РИА Новости. Правительство и парламент Нидерландов поддерживают идею Франции об обсуждении возможности более тесного сотрудничества в сфере ядерного сдерживания, передает телерадиокорпорация NOS.
Правительство Нидерландов и парламент допускают возможность обсуждения сотрудничества с Францией в сфере ядерного сдерживания. Кабинет министров поддержал идею диалога и направил соответствующее письмо в нижнюю палату парламента.
В парламенте также положительно отозвались о предложении Макрона обсудить более тесное сотрудничество в Европе в области ядерного оружия. Так, депутат парламента от коалиционной партии CDA Мас Ван Лансхот считает, что Европа может занимать "сильную позицию" в мире только благодаря сотрудничеству между государствами-членами.
Оппозиционный блок "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) отреагировал более осторожно, но депутат от партии Кати Пири всё же назвала французское предложение о начале переговоров "интересным" из-за непредсказуемости международных событий.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам Макрона, восемь стран уже согласились присоединиться к диалогу о сотрудничестве по вопросам ядерного сдерживания.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.