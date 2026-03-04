Рейтинг@Mail.ru
СМИ: нападающий "Колорадо" Ничушкин вошел в список кандидатов на обмен
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:46 04.03.2026 (обновлено: 17:48 04.03.2026)
СМИ: нападающий "Колорадо" Ничушкин вошел в список кандидатов на обмен
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин вошел в число кандидатов на обмен в другой клуб, сообщил на... РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Хоккеист "Колорадо Эвеланж" Валерий Ничушкин
Хоккеист Колорадо Эвеланж Валерий Ничушкин - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : Пресс-служба НХЛ
Хоккеист "Колорадо Эвеланж" Валерий Ничушкин. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин вошел в число кандидатов на обмен в другой клуб, сообщил на странице в соцсети X инсайдер Эдриан Дейтер.
По информации журналиста, в "Колорадо" недовольны уровнем игры россиянина в последнее время. В текущем сезоне Ничушкин провел 51 матч и набрал 36 очков (12 голов + 24 передачи).
Ничушкину 30 лет. Он присоединился к "Колорадо" в 2019 году и вместе с клубом стал обладателем Кубка Стэнли в 2022-м. До этого воспитанник челябинского "Трактора" играл в НХЛ за "Даллас Старз", а всего в североамериканской лиге россиянин провел 685 матчей с учетом плей-офф и совершил 383 результативных действия (175+208).
