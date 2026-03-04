https://ria.ru/20260304/nichushkin-2078521309.html
СМИ: нападающий "Колорадо" Ничушкин вошел в список кандидатов на обмен
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин вошел в число кандидатов на обмен в другой клуб, сообщил на... РИА Новости Спорт, 04.03.2026
2026-03-04T16:46:00+03:00
2026-03-04T16:46:00+03:00
2026-03-04T17:48:00+03:00
хоккей
валерий ничушкин
колорадо эвеланш
национальная хоккейная лига (нхл)
Новости
ru-RU
Хоккей, Валерий Ничушкин, Колорадо Эвеланш, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Нападающий "Колорадо" Ничушкин вошел в список кандидатов на обмен в другой клуб