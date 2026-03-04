https://ria.ru/20260304/napadenie-2078545289.html
Ван И заявил о неприемлемости неизбирательного применения силы
Ван И заявил о неприемлемости неизбирательного применения силы - РИА Новости, 04.03.2026
Ван И заявил о неприемлемости неизбирательного применения силы
Неизбирательное применение силы, независимо от причин, неприемлемо, необходимо осуждать любые нападения на мирных жителей и невоенные цели, заявил министр... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:53:00+03:00
2026-03-04T17:53:00+03:00
2026-03-04T17:58:00+03:00
ван и (политик)
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059253809_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_8cafcefcaa620e44b75d8280176f21f3.jpg
https://ria.ru/20260303/oon-2078315541.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059253809_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_835384dad3606df2ad1a39272783b5a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ван и (политик), военная операция сша и израиля против ирана, в мире, китай
Ван И (политик), Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Китай
Ван И заявил о неприемлемости неизбирательного применения силы
Ван И: необходимо осуждать нападение на мирных жителей и невоенные цели