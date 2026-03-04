https://ria.ru/20260304/mvd-2078475489.html
МВД проверит эффективность автошкол
МВД проверит эффективность автошкол
С мая МВД РФ преступит к реализации полномочий по оценке эффективности автошкол, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 04.03.2026
россия
МВД проверит эффективность автошкол
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. С мая МВД РФ преступит к реализации полномочий по оценке эффективности автошкол, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"В целях усиления контроля за качеством подготовки водителей с мая этого года министерство (внутренних дел РФ
- ред.) приступит к реализации полномочий по оценке эффективности деятельности обучающих организаций", - сказал Колокольцев
на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ в среду.
Он отметил, что также будет осуществляться тесное взаимодействие с органами власти на местах по наполнению региональных проектов конкретными мерами по снижению аварийности.
Президент РФ Владимир Путин в среду присутствовал на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД РФ. Глава государства сообщил, что в ходе коллегии необходимо обсудить, как повысить безопасность на дорогах, а также подчеркнул, что в 2025 году удалось улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах.