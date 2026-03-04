Рейтинг@Mail.ru
14:46 04.03.2026 (обновлено: 15:33 04.03.2026)
МВД проверит эффективность автошкол
С мая МВД РФ преступит к реализации полномочий по оценке эффективности автошкол, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 04.03.2026
МВД проверит эффективность автошкол

МВД с мая приступит к оценке эффективности автошкол

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкИнспекторы ГИБДД области принимают практический экзамен на право управления автотранспортом
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Инспекторы ГИБДД области принимают практический экзамен на право управления автотранспортом. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. С мая МВД РФ преступит к реализации полномочий по оценке эффективности автошкол, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"В целях усиления контроля за качеством подготовки водителей с мая этого года министерство (внутренних дел РФ - ред.) приступит к реализации полномочий по оценке эффективности деятельности обучающих организаций", - сказал Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ в среду.
Он отметил, что также будет осуществляться тесное взаимодействие с органами власти на местах по наполнению региональных проектов конкретными мерами по снижению аварийности.
Президент РФ Владимир Путин в среду присутствовал на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД РФ. Глава государства сообщил, что в ходе коллегии необходимо обсудить, как повысить безопасность на дорогах, а также подчеркнул, что в 2025 году удалось улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах.
Президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Задачи МВД имеют общенациональное значение, заявил Путин
