МВД проверит эффективность автошкол

Он отметил, что также будет осуществляться тесное взаимодействие с органами власти на местах по наполнению региональных проектов конкретными мерами по снижению аварийности.

Президент РФ Владимир Путин в среду присутствовал на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД РФ. Глава государства сообщил, что в ходе коллегии необходимо обсудить, как повысить безопасность на дорогах, а также подчеркнул, что в 2025 году удалось улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах.