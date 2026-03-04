Пассажиры "Мострансавто" совершили почти 39,5 миллиона поездок в феврале

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Жители и гости Подмосковья совершили почти 39,5 миллиона поездок в автобусах "Мострансавто" в феврале текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.

Самым востребованным способом оплаты проезда традиционно стали социальные карты — с их помощью пассажиры совершили более 17,7 миллиона поездок. На втором месте — банковские карты, которые жители и гости Подмосковья использовали более 13,5 миллиона раз. Замыкают тройку лидеров транспортные карты "Стрелка" и "Тройка": на их счету свыше 8,1 миллиона поездок.

В автобусах "Мострансавто" проезд можно оплатить только безналично: подойдут банковские карты, транспортные карты "Стрелка" и "Тройка" (тариф "Кошелек"), а также социальные карты жителя Московской области и Москвы.