Пассажиры "Мострансавто" совершили почти 39,5 миллиона поездок в феврале
Жители и гости Подмосковья совершили почти 39,5 миллиона поездок в автобусах "Мострансавто" в феврале текущего года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 04.03.2026
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Жители и гости Подмосковья совершили почти 39,5 миллиона поездок в автобусах "Мострансавто" в феврале текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
Самым востребованным способом оплаты проезда традиционно стали социальные карты — с их помощью пассажиры совершили более 17,7 миллиона поездок. На втором месте — банковские карты, которые жители и гости Подмосковья использовали более 13,5 миллиона раз. Замыкают тройку лидеров транспортные карты "Стрелка" и "Тройка": на их счету свыше 8,1 миллиона поездок.
В автобусах "Мострансавто" проезд можно оплатить только безналично: подойдут банковские карты, транспортные карты "Стрелка" и "Тройка" (тариф "Кошелек"), а также социальные карты жителя Московской области и Москвы.
"Мострансавто" — перевозчик Подмосковья. Его автобусы ежедневно выходят на более чем 1 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов по всему региону. На линии работает свыше 5 тысяч автобусов.