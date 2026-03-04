Москалькова: бойцы на СВО выполняют историческую миссию по защите России

Участники СВО на передовой выполняют важнейшую историческую миссию по защите суверенитета России, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В интервью агентству федеральный омбудсмен рассказала о спасенных российскими военными гражданах Украины, удерживаемых в Сумской области жителях Курской области, взаимодействии с международными структурами, а также о трансформации ее аппарата за десять лет работы. Беседовала Елизавета Косолапова.

– Татьяна Николаевна, спасибо большое, что приняли нас на интервью.

– Вам спасибо, что наш институт уполномоченного по правам человека интересен читателю.

– В этом году вы уже выступили с отчетом в Государственной думе, подвели итоги работы не только за прошлый год, но и за десять лет вашей работы на посту уполномоченного по правам человека. Татьяна Николаевна, расскажите, как за эти десять лет поменялась система защиты прав человека в стране, что усовершенствовалось?

– Наверное, ответ мой не на одно интервью, но я постараюсь спрессовать свой ответ и сказать о главном. Первое, что хотелось бы сделать для людей, – чтобы им легко было обращаться к институту уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Это дополнительный инструмент к защите прав человека в государственной системе. У нас есть суд, есть прокуратура, есть милиция. А для чего же тогда уполномоченный по правам человека? А это тот верхний лифт правозащиты, который позволяет человеку, неудовлетворенному решениями органов власти, искать свою правду, искать свою справедливость. Для этого нужно было создать такие возможности, и мы работали над тем, чтобы найти новые механизмы для доступности.

Появилась "горячая линия", появилась интернет-приемная, появилось право общаться по ВКС, чтобы люди не тратили время на дорогу и могли сразу же рассказать свою беду. И у нас это получилось. Получилось, и, соответственно, количество обращений стало больше. Как правило, люди к нам приходили уже с теми вопросами, которые не могли решить с органами государственной власти, а не могли решить потому, что очень часто бывает, когда по закону правильно, а по справедливости – издевательство, как говорил один из наших известных классиков.

В самом начале первый мой выезд на встречу с людьми – это был выезд в Крым. И я столкнулась с ситуацией, когда граждане Украины, принявшие гражданство России и проживающие в военных городках, потому что они были военными, но они не остались военнослужащими, потому что не было востребованности в их профессии или в силу возраста, или болезни, или какие-то другие обстоятельства, по закону они должны были быть выселены с территории военного городка, потому что это гражданские люди. Их было много. Они приходили ко мне на прием в парадной форме с детьми и говорили: как же так, мы же вместе с вами, а куда же нам теперь переезжать? Я обратилась с этим вопросом к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, и нашли для них решение. Они были прикреплены с точки зрения их регистрации, прописки, как раньше говорили, к комиссариатам, была восстановлена для них специальная очередь для получения жилья. Это вопрос, который требовал особого решения. И таких вопросов в жизни возникало очень много.

Наверное, из таких больших, коллективных, которые мне приходят на память, это обращения валютных ипотечников, которые брали в валюте кредит, купили квартиру, квартира находилась в залоге у банка, но была ситуация тогда в государстве, когда резко вырос курс доллара, и люди не могли вернуть эти средства. Суды решали в пользу банков по закону абсолютно правильно, потому что человек не выплатил долг, у него отбирали квартиру, которая была в залоге. Но по справедливости – неверно, потому что люди рассчитывали на стабильность нашего государства, на справедливые решения. Мне тоже пришлось обратиться по этому вопросу к Владимиру Владимировичу Путину. Специально по его распоряжению был создан фонд, и в рамках этого фонда мои сотрудники каждый день, работая с банками, с Минстроем, с представителями правительства, вырабатывали для каждой семьи свое решение, чтобы можно было, если люди не могли погасить объективно этот долг, из этого фонда частному банку выплатить эти деньги. Таким образом, почти 20 тысяч семей сохранили свое жилье. Сегодня это уже в прошлом.

Потом были ситуации, когда наши граждане работали на Байконуре и прекратили действие соглашения, по которым эти граждане, возвращаясь в Россию, могли получать жилье. Тоже приходилось находить неординарное решение с помощью властных полномочий президента Российской Федерации, правительства. Очень часто я обращалась и к парламенту, потому что вал обращений увеличивался, и через эти обращения мы видели системные вопросы, которые ставили люди.

Одно время, например, от осужденных и от их родных стало приходить все больше и больше обращений с просьбой перевести их ближе к месту жительства их родных и близких. А закон этого не позволял. Когда человек после вынесения приговора, который предусматривает лишение свободы, помещается в исправительную колонию, то он может быть переведен, раньше мог быть переведен, только по состоянию здоровья или ввиду безопасности. А такого основания, как ближе к родным и близким, не было. И мы сочли это несправедливым, обратились к парламенту с тем, чтобы ради людей, ради их социализации, все равно это наши люди, они выйдут из мест лишения свободы, вернутся в открытое пространство, и нужно помочь им социализироваться. Появился закон, тоже благодаря такому диалогу с властью. Поэтому вторая наша задача была после открытости и доступности нашего института – это новые форматы взаимодействия с парламентом, с органами исполнительной власти. И это, конечно, помогло в решении вопросов многих сотен тысяч людей.

Только в прошлом году, если считать с коллективными обращениями, 2,5 миллиона людей получили нашу поддержку. Уполномоченный по правам человека является конституционным государственным органом вместе с аппаратом. Если на первом этапе главная была задача – это восстановление нарушенных прав, то позже в условиях особых реалий, это была пандемия, а потом это было начало специальной военной операции, наш институт стал востребован не в связи с нарушением прав человека, а в связи с тем, что люди поверили в этот институт, что он может помочь в особых условиях решить задачу.

Например, в условиях пандемии не принимались посылки, не допускались для личных встреч родственники. Мы в этих сложных обстоятельствах вместе с уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации брали на себя функцию встретиться с тем человеком, о котором такое было беспокойство большое. Вот, пожалуй, в работе с обращениями граждан самое главное – это живой человеческий разговор, понять и пережить чужую боль как свою собственную и найти неординарное решение. Мне кажется, нам здесь во многом удалось это сделать.

Но у нас по закону еще есть четыре направления деятельности: правовое просвещение, международное сотрудничество, законотворчество, координация деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. И на каждом этом направлении есть свои, на мой взгляд, серьезные достижения.

Международное сотрудничество для омбудсмена – это не просто обмен опытом и получение какой-то интересной практики. Это абсолютно прикладная тема, когда ты, минуя, может быть, даже бюрократические барьеры, можешь получить помощь от омбудсмена другого государства и помочь человеку. Например, ко мне обратилась мама нашей гражданки, которая в Турции была задержана, потом арестована, а потом осуждена на 30 лет лишения свободы за провоз наркотического вещества. В силу сегодняшних обстоятельств, когда пересечение границы сложно, не говоря уже о дороговизне, посещения, посылки послать нельзя, перевод осуществить нельзя в силу сегодняшних обстоятельств. Я обратилась к турецкому омбудсмену с просьбой допустить меня посетить эту женщину. Я полетела в Турцию, в Стамбуле в тюрьме мы встретились с ней, не только с ней, но и с большим количеством русскоязычных наших женщин. И это, конечно, была такая серьезная помощь.

Когда в условиях сегодня санкционного давления мы чувствовали, что на наш институт оказываются беспрецедентные заявки об изменении нашего курса, мы, можно сказать, добились и приобрели свою правозащитную самостоятельность, суверенитет, если хотите. Мы создали свои мощные интеграционные площадки. Евразийский альянс омбудсменов, в который сегодня входят 11 омбудсменов зарубежных государств, была воссоздана комиссия по правам человека СНГ. У нас ежегодно проводится московская Международная конференция по лучшим практикам омбудсменов. И, несмотря на санкционное давление, запугивание и другие совершенно безобразные вещи, к нам приехали представители более 30 государств. Это был очень интересный диалог, связанный с защитой прав человека в цифровой среде.

Нам удалось и в правопросветительской сфере достигнуть, в общем, решения тех задач, которые мы хотели решить. Я не говорю уже о массе просветительских проектов, таких как единый урок "Права человека", "Президент – гарант прав и свобод человека и гражданина", которые проводились по всей стране. Но мне кажется, очень важно, что мы смогли сами разработать образовательную программу "Права человека" и ее внедрить в образовательный процесс вузов, модуль "Права человека", который стал преподаваться в старших классах, и много других.

А всего за эти десять лет огромное количество людей, которым мы помогли. Но хочется сказать "извините" тем, кому не смогли помочь, потому что в этом диалоге с разными структурами не всегда удается достичь компромисса или убедить в том, чтобы изменить то или иное решение. Но, тем не менее, почти 5 000 незаконных и необоснованных решений органов власти были отменены, были пересмотрены по ходатайствам уполномоченного по правам человека десятки приговоров, решений судов по гражданским административным делам, удовлетворены наши иски в суде в защиту прав человека. Это, конечно, очень радует. Надеемся, что эта практика будет также продолжена, может быть, еще с большим успехом.

– Вы уже упомянули, что в пандемию и с началом специальной военной операции работа вашего аппарата изменилась. Говоря про СВО, насколько сильно поменялась работа, с чем пришлось столкнуться? Многим ли удается помочь?

– Много-мало применительно к правозащитной сфере – это очень сложный ответ на этот вопрос. Хочется еще и еще больше сделать добрых дел для наших ребят и членов их семей, которые сегодня на передовой выполняют важнейшую историческую миссию защиты нашего суверенитета, защиты тех, кто подвергался, начиная с 2014 года, фактически геноциду, а сегодня это все приграничье, которое постоянно обстреливается.

Только в прошлом году больше 70 тысяч к нам пришло обращений, связанных с просьбой содействовать в освобождении из плена, о поиске без вести пропавших, о социальных льготах и гарантиях. Сегодня государство приняло мощный пакет законодательных, подзаконных актов, которые предусматривают социальные меры поддержки и семье, и тем, кто сегодня сражается, выполняя сложнейшую задачу СВО, задачу, поставленную президентом. Наша цель, чтобы ни одна буква, ни одна запятая этого нормативного акта не была неисполнена и нарушена. В большинстве случаев, конечно, очень быстро реагируют на наши обращения, и нам удалось многим помочь с тем, чтобы их отпускали в отпуск, одно время здесь была задержка, сегодня мы видим, что гораздо меньше к нам стало приходить таких обращений. Обращения по проведению военно-врачебной комиссии, когда долго оформляются документы о выплатах за ранения, об увольнении в связи с семейными обстоятельствами.

К нам обратился воин, у которого погибла жена. Причем она его проводила на аэродром и, возвращаясь домой, попала в смертельное ДТП. В семье осталось двое маленьких детей. Парень развернулся и поехал домой, потому что некому больше было помочь, эти дети просто попали бы в детский дом. В отношении него был применен статус самовольно оставившего воинскую часть. По закону правильно, командир выполнил все предписания приказа. А более того, было возбуждено уголовное дело, и тоже по закону правильно. Но когда мы вместе с министерством обороны, с управлением кадров рассмотрели эту ситуацию, то наши военачальники восприняли те аргументы, которые мы высказали, и уголовное дело было прекращено, и изменен статус СОЧ (самовольное оставление части), человек был демобилизован, уволен с военной службы и занимается воспитанием детей. Вот таких историй у нас было немало.

Истории, они совершенно удивительные, требующие особого подхода и разрешения. Ко мне пришла мама, у которой два сына оказались воюющими друг против друга. Их семья проживала на Украине и еще до СВО переехала на территорию России из-за русофобских выпадов. Но один сын остался ухаживать на Украине за старой бабушкой, бабушка была парализованная. Начало СВО разделило эту семью. Тот, кто был на Украине, был ТЦКшниками, загнан в вооруженные силы Украины. А другой брат пошел на СВО добровольцем и защищал интересы нашей страны. Они встретились в бою, и один брат предложил другому сдаться. Он сдался, попал в плен. И мама обратилась ко мне с тем, чтобы этого человека по обмену случайно не передали обратно на Украину. Более того, она его давно не видела и хотела узнать, как он: жив, здоров. Благодаря нашим компетентным органам сняли видеоролик, который показали маме, что он жив, здоров и, слава Богу, на месте.

В этом году я выезжала специально в Женеву по приглашению центрального бюро Международного Комитета Красного Креста по без вести пропавшим с тем, чтобы ознакомиться с их работой и установить более тесный контакт. Сегодня это актуальная тема, как во все времена и во все войны. Тема без вести пропавших, она, к сожалению, присутствует. Но надо сказать, что я была очень приятно удивлена, увидев, как ведется работа, по моим обращениям, моих обращений туда поступает немало. У нас сегодня установлены с бюро по без вести пропавшим Международного Комитета Красного Креста конструктивные отношения, которые позволяют нам устанавливать местонахождение бойца, который получил такой статус.

Работаем и с украинской стороной, с украинским омбудсменом, помогая друг другу, искать без вести пропавших. Таких людей было установлено несколько сотен. Они оказались живыми, слава богу, в плену. Такая работа, мне кажется, сегодня очень важна. Министерство обороны сегодня огромную работу проводит по сохранению гуманитарного коридора для возвращения обменов военнопленными и, конечно, гражданскими сегодня. Очень важно, чтобы гражданские лица, которые попали в ситуацию и оказались на чужбине, возвращались домой к своим родным и близким.

– Как раз хотела спросить о гражданских. Вы ведете также работу по воссоединению семей и по возвращению гражданских лиц на Украину и в Россию. Татьяна Николаевна, вы недавно рассказывали о том, что российские военнослужащие спасли в Сумской области граждан Украины, и они находились в России. Расскажите, пожалуйста, об их судьбе, как они себя чувствуют, вернулся ли кто-то уже на Украину? Планирует ли Киев забирать обратно оставшихся людей?

– Да, тема гражданских людей, которые неизбежно оказываются пострадавшими в ситуации проведения военных действий, очень важна. И действительно, в декабре прошлого года ко мне поступил с украинской стороны звонок о том, что на нашу территорию насильственно перемещены граждане Украины. Стала разбираться в этой ситуации. Она оказалась совершенно другого содержания, плана и характера. Во время боевых действий на территории Сумской области для граждан Украины не был открыт гуманитарный коридор для того, чтобы люди могли покинуть эту территорию. И действительно, во многих населенных пунктах оказались гражданские люди с риском, с огромным риском для жизни, шли боевые действия. Наши военные спасали этих людей, они ценой в том числе своей жизни вывозили их в безопасное место, таких было 46 человек, они были вывезены в Белгородскую область.

Когда эти люди оказались на территории России, Белгородской области, то им максимальное внимание было уделено и со стороны власти, и со стороны нашего уполномоченного по правам человека Киреевой Жанны Николаевны. Каждый из прибывших был обеспечен местом проживания, продуктами питания, одеждой, оказана медицинская помощь. Семнадцать человек изъявили желание сразу, имея на руках необходимые документы, выехать к своим родным и близким, им не препятствовали, более того, все вопросы, которые они оставили, в том числе по транспорту и по другим организационным проблемам, были осуществлены, люди уехали к своим родным и близким. Это очень важно, что их не использовали как заложников, не ставился вопрос о том, чтобы их менять на кого-то или репатриировать на каких-то взаимных условиях.

Оставшиеся люди были перемещены из Белгородской области в Курск и в другую область, где также им было предоставлено все необходимое для того, чтобы они себя чувствовали в безопасности и имели все, что просят для обустройства быта. Наши сотрудники, по моей просьбе, выехали туда, в пункты временного размещения. Ко мне также обратился Международный Комитет Красного Креста, что они хотят посмотреть, как размещены эти люди, все ли у них есть необходимое. И Международный Комитет Красного Креста сам посетил, разговаривали с этими людьми и могли убедиться в том, что это было их волеизъявление, что они имеют все необходимое для проживания, и что Красный Крест готов помочь в решении их судьбы.

Семь человек сегодня из этих людей изъявили желание вернуться к себе на Украину, к родным и близким. Я со своей стороны прошу украинскую сторону этих людей принять, поскольку граница закрыта, нужно организовать эти мероприятия, чтобы их встретили на границе. Когда мы воссоединяем семьи, мы проводим огромную организационную работу и с Международным Комитетом Красного Креста, и с Российским Красным Крестом, и с украинской стороной, потому что нужно по территории Украины довезти до украинско-белорусской границы. Там мы при посредничестве наших коллег и друзей из Белоруссии осуществляем воссоединение семей. А потом этих людей нужно через границу оформить: у кого-то нет документов, нужно помочь оформить эти документы. Дальше по территории России, если мы принимаем таких людей, нужно их транспортировать до их населенного пункта. Были воссоединения семей, когда родственники проживали в Екатеринбурге, в Ярославле или в других городах, и нужно обеспечить их транспортом, а некоторым требовалась и врачебная помощь. Поэтому это не просто так, что вот, пожалуйста, поезжайте на Украину. Но украинская сторона нам на сегодняшний день пока не ответила, что она готова принять этих людей.

– Получается, те, кто смог выехать, вы сказали, у них есть документы, а у остальных людей на руках нет документов, с которыми они могут вернуться?

– Либо нет документов, либо нет родственников, которые их встретят, либо у них нет возможности самостоятельно добраться до Белоруссии, где открыт пункт пропуска, он специально открывается только под эти мероприятия для того, чтобы их осуществить. Поэтому это очень такая серьезная, большая организационная работа, которую ведет наш аппарат уполномоченного по правам человека во взаимодействии с украинской стороной, во взаимодействии с нашим министерством обороны, они всегда нам помогают вместе со спецслужбами, поскольку это граница, поскольку это безопасность людей, и все это нужно обеспечить. Но надеемся, что здравый смысл возьмет верх, и украинская сторона примет своих людей.

– А те, кто не изъявил желания уехать, они хотят остаться в России, получить гражданство здесь?

– Эта группа людей, она как бы делится на две категории. Первая, которые изъявили желание остаться в России, приняв гражданство Российской Федерации. Это была их воля, они подали обращение. А вторая группа людей – они хотят вернуться домой, на Украину, но после того, как будет закончена СВО, и будет уверенность этих людей в безопасном перемещении и их нахождении на территории Украины.

– В России, получается, эти люди свободно передвигаются, как вы рассказали?

– Абсолютно свободно.

– А наши курские жители, которые остаются в Сумах до сих пор, десять человек, они не имеют такого права свободно передвигаться? Вам известно, как они сейчас себя чувствуют, как они содержатся?

– Мы практически каждый день с их родными и близкими на связи. Поэтому я прекрасно понимаю их состояние души, что там происходит. И мы боремся за возвращение оставшихся десяти жителей Курской области. Все они из Суджанского района. И очень важно убедить украинскую сторону выполнить женевские конвенции, которые обязывают репатриировать, возвращать гражданских лиц без всяких условий, которые оказались на территории другого государства, нам возвращено сегодня более 150 человек из числа курских жителей, которые были из зоны боевых действий перемещены на Украину. Мы были уверены, что они свободно вернутся к себе домой, на Родину, к своим родным и близким. Не тут-то было. Если первые 40 человек вернулись без каких-либо условий, то с каждой новой партией наших граждан появлялись все новые и новые условия, которые похожи на торг и попытку осуществить обмен гражданских людей, что, в общем-то, противоречит международному гуманитарному праву, здравому смыслу и просто нормам нравственности и морали.

– Какие сейчас условия, на кого украинская сторона хочет обменять наших курских жителей?

– Нам направлялись неоднократно списки тех людей, которые находятся у нас в закрытых учреждениях в связи с тем, что они совершили, по мнению наших компетентных органов, противоправные действия против нашей страны, и в отношении них ведутся предусмотренные законодательством мероприятия. Мы считаем, что это совершенно недопустимое условие, поскольку эти курские жители, они не сообщали информацию, которая могла бы нанести вред украинскому государству, они не пособничали, чтобы это могло нанести вред войскам или украинскому государству. Это просто жители, которые оказались в зоне временной оккупации, когда на нашу территорию проникли неонацисты.

– А кто там остался? В основном это пожилые люди? Есть ли там дети? Какого возраста эти люди, в каком они состоянии здоровья?

– К счастью, детей там нет. А люди в основном зрелого возраста и пожилого, в том числе требующие и медицинской помощи. Их родственники сообщают, что питание, которым их обеспечивают, не надлежащего уровня. Даже присылали нам фотографии этой еды, которой их кормят. Медицинские препараты они тоже получают несвоевременно. Совершенно трагичная ситуация с этими курскими нашими дорогими гражданами, которые более года уже удерживаются, и мы их можем вполне, наверное, законно называть заложниками.

– Еще один вопрос, которым вы занимаетесь, связан с доставкой и формированием писем, посылок для наших военнопленных. Когда в последний раз ребятам доставляли от родных посылки, и планируете ли снова такую акцию?

– Наш президент в качестве одного из важных тезисов говорит о том, что нельзя расчеловечиваться. Очень важно сохранять гуманитарный коридор, который позволяет оказывать помощь людям, попавшим в бедственное положение. Конечно, быть в плену – это бедственное положение. Очень важно, что мы смогли найти общее понимание подходов к этому вопросу с украинским омбудсменом. Мы договорились о том, что с помощью Международного Комитета Красного Креста мы формируем по взаимной договоренности посылки и их отправляем нашим ребятам на территорию Украины. Такая же акция проходит в отношении украинских лиц, задержанных за противодействие СВО. Мы предварительно обмениваемся списками с тем, чтобы собрать письма от родных и близких, от жен и матерей, от детей с их рисуночками, от сестер, братьев. И мы вкладываем это письмо в посылку.

Последний раунд, последнее мероприятие у нас было в декабре прошлого года. Мы договорились о том, чтобы продолжить эту акцию. Мне кажется, это очень важно, чтобы наши ребята видели, что их ждут, помнят, знают, и чтобы они вернулись быстрее обратно.

В отношении украинских военнослужащих, которые находятся на наших территориях, тоже осуществляются все необходимые меры для того, чтобы им оказывалась и медицинская помощь на этой территории, и чтобы они получили посылки и письма из дома, чтобы они были обеспечены всем необходимым, что предусмотрено соответствующим и гуманитарным правом, и здравым смыслом, гуманизмом.

– Недавно в Госдуме вы рассказывали о том, что Международный Комитет Красного Креста вам отправил видео и фотографии, как наши военнопленные получили посылки, и вы в этом удостоверились. А рассказывают ли они об их самочувствии?

– И от них мы получаем информацию, но самая достоверная информация, когда ты напрямую общаешься с нашими военнослужащими после обмена военнопленными. Есть жуткие истории и имитированного вывода на расстрел, избиений и действий, унижающих человеческое достоинство. О каждом таком факте я сообщаю украинской стороне, омбудсмену, чтобы он в рамках своих полномочий принимал меры для того, чтобы такие случаи были невозможными. Я обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека. Надо сказать, что мои примеры, моя информация, она попала, по крайней мере, в последний доклад Верховного комиссара ООН по правам человека. Может быть, не в том объеме, как я рассчитывала, и как нужно было бы ее представить, но тем не менее все-таки частично она становится достоянием мировой общественности.

– Вы направляете обращения в разные международные структуры. Есть ли еще какая-то реакция, кроме того, что ООН включили это в доклад?

– Мы чувствуем изменение риторики. И последний раз на заседании Европейского института омбудсменов, куда входят и региональные омбудсмены из западных государств, которые относятся к категории коллективного Запада, недружественных государств, которые говорили, что мы прозрели, мы видим, что же было истинной причиной начала специальной военной операции, почему она началась. Мы видим объективно положение вещей, отношение и к гражданским, и к военным, и к военнопленным. Очень большой интерес сегодня проявляется к нашей ситуации.

Когда я рассказывала о вывозе детей на территорию Австрии без разрешения и согласия родителей украинскими военнослужащими, а это произошло в связи с тем, что российские войска продвигались вперед и украинские вооруженные силы оборудовали свои огневые точки в школах, в детских садах. Если там были дети, их вывозили, вывозили через Львов в Польшу. И вот те дети и матери, которые обратились ко мне, они сообщили, что находятся в Австрии и хотели бы обратно вернуться домой. Нам помогли – и австрийский омбудсмен, и, конечно, наши дипломаты – этих детей по доверенности матерей через Турцию вернуть сюда, в Россию. Здесь, в Доме прав человека, они встретились – мамы и дети. Когда я рассказывала эту историю членам Европейского института омбудсменов, они были поражены и говорили, что мы считали, что обвинение России в вывозе детей – это правда. И когда получили подтверждение от австрийского омбудсмена и из других источников, они, конечно, были поражены и изменили свое отношение к той информации, которой их пичкают каждый день.

– Татьяна Николаевна, мы очень надеемся, что действительно эта риторика изменится и до всех дойдет правда. Спасибо вам большое за это интервью.